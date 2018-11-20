Samanyolu Haber /Gündem / AB Konseyi sözcüsü: Karar bağlayıcı /20 Kasım 2018 16:22

AB Konseyi sözcüsü: Karar bağlayıcı

İki yıldan uzun süredir tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) verdiği hak ihlali kararını değerlendiren Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Sözcüsü AİHM kararlarının üye ülkeler için bağlayıcı olduğunu söyledi.

SHABER3.COM

AİHM'in Selahattin Demirtaş'ın tutukluluk haline ilişkin başvuruyu 'serbest bırakılma' çağrısıyla karara bağlamasının ardından Erdoğan'ın aksi yöndeki ifadeleri üzerine AİHM kararının uygulanıp uygulanılmayacağıyla ilgili olarak 'bağlayıcılık tartışması' başladı.

Konuyu değerlendiren Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Sözcüsü Daniel Holtgen, "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 46. maddesi gereği, AİHM’in verdiği kararlar, üye ülkeler için bağlayıcıdır" dedi.

KATI PIRI: TUTUKLULUĞU SİYASİ, DERHAL BIRAKILSIN

Kararı değerlendiren Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri de, "AİHM'den açık bir karar: Demirtaş bir an önce serbest bırakılmalıdır. Kendisinin tutukluluğu esas itibarıyla suça ilişkin değil, siyasidir" dedi


AİHS'NİN 49. MADDE NE DİYOR?
Avrupa Konseyi yetkililerinin gönderme yaparak bağlayıcı olduğunu hatırlattığı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) 49. maddesi şöyle:

1. Mahkeme’nin verdiği görüş gerekçelidir.

2. Görüş içeriği, tamamen veya kısmen, yargıçların kanaatlerini oy birliği ile yansıtmadığı takdirde, her yargıç kendi ayrık görüşünü belirtme hakkına sahiptir.

3. Mahkeme’nin verdiği görüş Bakanlar Komitesi’ne bildirilir.

DANIEL HOLTGEN SÜRECİN İŞLETİLECEĞİNİN  İŞARETİNİ Mİ VERDİ?

Türkiye’nin bu karara direnmesi durumunda AİHS'in 49. maddesi gereği süreci Avrupa Konsey Bakanlar Komitesi takip edecek. Süreç, AİHM kararlarını uygulamayan bir ülkenin Avrupa Konseyi’nden çıkartılmasına kadar gidebiliyor. Geçtiğimiz yıllarda İgor Mamadov kararı ile ilgili Azerbaycan ile ilgili bir inceleme başlatmıştı. Holtgen'in 49. maddedeki Bakanlar Komitesi'ne atıfla kararın bağlayıcı olduğunu ifade etmesi, Avrupa Konseyi'nin bu süreci işletebileceğine ilişkin bir işaret olarak yorumlandı. 

artigercek.com
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AB Konseyi sözcüsü: Karar bağlayıcı Sonraki Haber >>

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat

Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat

Deprem anı kameralara yansıdı!

Deprem anı kameralara yansıdı!

Putin'den Selman'a 'çak bir beşlik'

Putin'den Selman'a 'çak bir beşlik'

Yamaç paraşütünün ipi koptu!

Yamaç paraşütünün ipi koptu!

Bodrum'daki selden dehşet görüntüler

Bodrum'daki selden dehşet görüntüler

Dumanlı: Çatı çöktü

Dumanlı: Çatı çöktü

Simit satarken gözaltına alınan KHK mağduruna muhabirden ilginç soru

Simit satarken gözaltına alınan KHK mağduruna muhabirden ilginç soru
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
04:55:39