AB Konseyi sözcüsü: Karar bağlayıcı

KATI PIRI: TUTUKLULUĞU SİYASİ, DERHAL BIRAKILSIN

Kararı değerlendiren Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri de, "AİHM'den açık bir karar: Demirtaş bir an önce serbest bırakılmalıdır. Kendisinin tutukluluğu esas itibarıyla suça ilişkin değil, siyasidir" dedi

AİHS'NİN 49. MADDE NE DİYOR?

Avrupa Konseyi yetkililerinin gönderme yaparak bağlayıcı olduğunu hatırlattığı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) 49. maddesi şöyle:





1. Mahkeme’nin verdiği görüş gerekçelidir.





2. Görüş içeriği, tamamen veya kısmen, yargıçların kanaatlerini oy birliği ile yansıtmadığı takdirde, her yargıç kendi ayrık görüşünü belirtme hakkına sahiptir.





3. Mahkeme’nin verdiği görüş Bakanlar Komitesi’ne bildirilir.





DANIEL HOLTGEN SÜRECİN İŞLETİLECEĞİNİN İŞARETİNİ Mİ VERDİ?





Türkiye’nin bu karara direnmesi durumunda AİHS'in 49. maddesi gereği süreci Avrupa Konsey Bakanlar Komitesi takip edecek. Süreç, AİHM kararlarını uygulamayan bir ülkenin Avrupa Konseyi’nden çıkartılmasına kadar gidebiliyor. Geçtiğimiz yıllarda İgor Mamadov kararı ile ilgili Azerbaycan ile ilgili bir inceleme başlatmıştı. Holtgen'in 49. maddedeki Bakanlar Komitesi'ne atıfla kararın bağlayıcı olduğunu ifade etmesi, Avrupa Konseyi'nin bu süreci işletebileceğine ilişkin bir işaret olarak yorumlandı.