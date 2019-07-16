Samanyolu Haber /Dünya / AB Komisyonu Başkanlığı'na Ursula von der Leyen seçildi /16 Temmuz 2019 21:54

AB Komisyonu Başkanlığı'na Ursula von der Leyen seçildi

Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanlığına Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in atanmasını onayladı.

SHABER3.COM

Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanlığına Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in atanmasını onayladı.

Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği'nin (AB) yürütme organı Avrupa Komisyonu’nun ilk kadın başkanı oldu. Avrupa Parlamentosu'nda yapılan oturumda 383 oy alan Leyen beş yıl boyunca bu koltukta oturacak. Almanya Savunma Bakanlığı görevini de yürüten Von der Leyen, çarşamba günü istifa edeceğini açıkladı.

Leyen oylama öncesinde Twitter’dan yaptığı açıklamada “Avrupa Parlamentosu’ndan güven oyu isteyeceğim. Sonuç ne olursa olsun, Avrupa’ya tüm gücümle daha iyi hizmet edebilmek için Çarşamba günü Savunma Bakanı olarak görevimi bırakacağım.” diye yazmıştı.

Leyen kimdir?

1958 Belçika doğumlu Leyen, ekonomi bölümünde başladığı eğitim hayatını hekim olarak tamamladı. Bir süre kadın hastalıkları uzmanı ve öğretim görevlisi olarak çalışan Leyen 1999 yılında Almanya'da aktif siyasete adım attı.

Leyen, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik Parti (CDU) üyesi.
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