Samanyolu Haber /Dünya / AB Komisyonu Başkan adayı: Türkiye AB üyesi olamaz, şunu bir netleştirelim /06 Mart 2019 18:42

AB Komisyonu Başkan adayı: Türkiye AB üyesi olamaz, şunu bir netleştirelim

Yaklaşan Avrupa Komisyonu seçimlerinde Avrupa Halk Partisi adaylarından olan Manfred Weber, Türkiye'nin AB üyesi olamayacağını söyledi. Weber başkan olması halinde üyelik müzakerelerini sonlandıracağını da belirtti.

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Merkez sağı temsil eden Weber, Almanya'nın Bavaria bölgesinde düzenlediği bir toplantıda yaptığı konuşmada, "Herkes Türkiye ile iyi ilişkiler istiyor, herkes birlikte yakın çalışmak istiyor. Ama eğer ben Avrupa Komisyonu Başkanı olursam, Brüksel'deki makamlara Türkiye'nin üyelik görüşmelerini durdurma talimatı vereceğim" dedi.

Weber, "Türkiye, AB'nin üyesi olamaz, bunu netleştirelim" diye de ekledi.

Türkiye ile AB arasındaki tam üyelik müzakereleri 2004 yılında başladı ancak uzun süredir fiili olarak dondurulmuş durumda. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekim 2018'de Türkiye'nin AB üyeliği başvurusu konusunu referanduma götürebileceklerini söylemişti.
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