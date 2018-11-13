AB ile yeni kriz... 'Türkiye, mültecilere verilen yardımla ilgili verilerin hepsini paylaşmıyor'





Salı günü yayımlanan raporda, kurum öncelikli olarak Türkiye'ye verilmesi öngörülen 3 milyar euroluk yardım paketinin ilk ayağı olarak gönderilen 1,1 milyar euro'ya odaklandı.





Bu kapsamda fonun kullanıldığı projelere ziyaretler gerçekleştirildi.





Avrupa Konseyi'nin Türkiye'ye mülteciler adına gönderdiği fonun nasıl kullanıldığını denetleyen kurum raporunda, mülteciler için hızlı bir mekanizma geliştirilerek yanıt verildiği ancak bu mekanizmanın tam olarak iyi bir şekilde koordine edilmediği belirtildi.





Geliştirilen projelerin yarısının amacına ulaştığı, ancak yarısının beklenen etkiyi yaratmadığı aktarıldı.





'Veri koruma kanunları'



