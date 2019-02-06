Samanyolu Haber /Dünya / AB ile Brexit yanlıları arasında kıyasıya savaş, söz düellosu... /06 Şubat 2019 23:01

AB ile Brexit yanlıları arasında kıyasıya savaş, söz düellosu...

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, makul herhangi bir planları olmadan İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasını (Brexit) destekleyenlerin “cehennemde özel bir yeri” hak ettiklerini söyledi.

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Brüksel’de İrlanda Başbakanı Leo Varadkar ile görüşen Donald Tusk, AB’nin Brexit anlaşmasında Kuzey İrlanda için öngörülen “backstop” uygulamasında herhangi bir değişikliği kabul etmeyeceğini belirtti. AB’nin öncelikle “bir barış projesi” olduğunu vurgulayan Tusk, birliğin Kuzey İrlanda’da barış sürecinin tehlikeye girmesini istemediğini kaydetti.
 
BBC’nin haberine göre, Tusk, “Barışla kumar oynamayacağız. Ya da uzlaşmaya son kullanma tarihi koymayacağız” dedi. Basın toplantısının ardından Varadkar’ın Tusk’a “İngiliz basını başınızı ağrıtacak” şeklindeki sözleri duyuldu.

Tusk toplantıda “Gerçekler hata götürmüyor. Şu anda İngiltere Başbakanı ve ana muhalefet liderinin Brexit yanlısı tutumu bu soruyu ortadan kaldırıyor. Bugün (İngiltere’de) AB’de kalmak için ne bir siyasi güç ne de etkin bir liderlik var. Bunu memnuniyetsizlik içinde söylüyorum ama gerçekler böyle” dedi.

Brexit yanlılarından ‘küstahlık’ suçlaması

İngiltere’de Brexit’i destekleyen politikacılar, açıklamalarına tepki göstererek Tusk’ı “küstahlıkla” suçladı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Tusk’ın söyleminin “yararlı olup olmadığı” sorgulandı.

İngiltere Başbakanı Theresa May’in sözcüsü “Bu ülkede sağlam ve ateşli bir kampanya yapıldı. Tarihimizin en büyük demokratik uygulamasında halk tercihini AB’den ayrılma yönünde kullandı. Şimdi buna odaklanmalıyız” dedi.

AB karşıtı Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi’nin (UKIP) eski lideri ve Avrupa Parlamentosu üyesi Nigel Farage da Twitter üzerinden Tusk’a atıfla, “Brexit’ten sonra senin gibi seçilmemiş küstah zorbalardan kurtulacağız ve ülkemizi kendimiz yöneteceğiz. Bu bence daha çok cennete benziyor” mesajını paylaştı.

Kuzey İrlanda’nın Demokratik Birlik Partisi (DUP) lideri Arlene Foster Tusk’ın açıklamaları hakkında “kasıtlı olarak provokatif ve saygısızca” ifadelerini kullandı.

AB Konseyi Başkanı Tusk yarın Brüksel’de İngiltere Başbakanı Theresa May’le görüşecek.

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