AB ile ayrılıkta anlaşamayan İngiltere'de erken seçim sesleri









Muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn ikinci bir Brexit referandumu yerine genel seçim yapılması çağrısında bulundu.





Partisinin Liverpool'daki yıllık konferansında konuşan Corbyn, "Bizim tercihimiz genel seçimin olması ve bundan sonra Avrupa ile geleceğimizi müzakere edebiliriz." dedi.





Corbyn ayrıca müzakerelerde uzlaşılamayan sınır konusunda da İşçi Partisi'nin gümrük birliği alanında Brüksel ile bir anlaşma sağlayabileceğini kaydetti.





İşçi Partisi sözcüsü Rebecca Long-Bailey de İngiltere Başbakanı Theresa May'in Brexit anlaşması konusunda parlamentodan destek alamaması durumunda genel seçime gidilmesinden yana olduklarını söyledi. Long-Bailey, parti üyelerinin yıllık konferansında bu konuda ortak bir görüşe varacaklarını kaydetti.





"Brexit önerilerinde kararlıyız"

Corbyn'nin yakın müttefiki İngiltere'nin en büyük sendikasının başındaki isim Len McCluskey de ikinci bir Brexit referandumunun yapılmaması gerektiğini söylüyor.





Diğer yandan Brexit Bakanı Dominic Raab, ülkesinin AB ile ayrılık sürecindeki önerilerinde kararlı olduklarını söyledi.





İngiliz basınına konuşan Brexit Bakanı, Theresa May'in Chequers planının geçtiğimiz hafta Avusturya'da yapılan AB liderlerle zirvesinde reddedilmesi konusunda da "Biz ciddi önerilerle geldik. Diplomatik kelebek gibi bir plandan diğerine uçmayacağız. Bu konuda kararlı olmaya devam edeceğiz" dedi.





AB yanlısı muhafazakar milletveki Nicky Morgan ise May'in müzakerelere devam etmesi için ticaret ve gümrük düzenlemeleri gibi konularda politikasında değişiklik yapabileceğini işaret etti.





Yeni seçim mümkün mü?

Salzburg zirvesinde AB liderleriyle yaşanan görüş ayrılığı sonrası İngiltere Başbakanı'nın iç siyasette yeni bir hamle hazırlığında olduğu iddia edildi.





Yerel basında çıkan haberlerde May'in ekibinin erken seçin için düğmeye bastığı ifade edildi. Bu noktada May'in amacının 'Brexit müzakelerini ve kendi koltuğunu kurtarmak' olduğu ileri sürülüyor.





Brexit Bakanı Dominic Raab, son dönemde gündeme taşınan kasım ayındaki olası erken seçim teklifinin tamamen karşısında oldukları mesajını verdi.





İngiltere Başbakanı May Brexit konusunda ikinci bir referandum yapılması çağrılarını demokratik değil diyerek reddediyor.





Salzburg zirvesinde yollar ayrıldı

Avusturya'da geçtiğimiz hafta yapılan gayriresmi Avrupa Birliği zirvesine taraflar arasındaki görüş ayrılıkları damga vurdu. Zirve dönüşü açıklama yapan İngiltere Başbakanı May, Chequers Planı'nı reddeden Birlik üyesi ülkelerin herhangi bir alternatif önermediklerini ve AB'nin tavrının kabul edilemez olduğunu vurguladı.





Görüşmelerin çıkmaza girdiğini' belirten May'in ardından Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, 'Birlik'ten anlaşmasız ayrılabilecekleri' mesajını verdi.





Fransa'nın AB Bakanı Nathalie Loiseau da Brexit anlaşmasının mümkün olduğunu ancak 'anlaşmasız' bir formüle de hazırlanılması gerektiğini kaydetmişti.





İngiltere, 2016'da yapılan referandumla yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı aldı.





29 Mart 2017'de de Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesinin yürürlüğe konularak başlatılan ayrılık sürecinin gelecek yıl mart ayında sonlanması bekleniyor.