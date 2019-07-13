AB diplomatları Türkiye'ye uygulanacak yaptırım listesinde anlaştı

Kullanılan üslubun tonu üzerinde yapılan uzun tartışmaların ardından anlaşılan metinde Türkiye'nin Kıbrıs açıklarında gerçekleştirdiği doğal gaz arama çalışmalarının 'yasadışı' olduğu belirtilerek kınanıyor. Ayrıca Avrupa Birliği'nin üyelik öncesi destek fonlarının kesilmesi ve Ankara'yla üst düzey görüşmelerin iptali gibi önlemler de değerlendirme kapsamına alınıyor.







Politico'nun haberine göre pazartesi günkü Dış İlişkiler Konseyi toplantısı öncesi hazırlanan taslakta Türkiye sondaj faaliyetlerine son vermemesi halinde bazı özel yaptırımları devreye sokmakla tehdit ediliyor.





Taslakta, Avrupa Birliği'nin Komisyon ve dış ilişkiler komitesinin çarşamba günü yaptığı 2020'ye ait üyelik öncesi desteklerin azaltılması önerisini destekleyeceği ve Avrupa Yatırım Bankası'ndan Türkiye'deki kredi operasyonlarını gözden geçirmesini isteyeceği belirtiliyor.





Kesinti 145 milyon euroyu bulabilir





AB üyesi ülkelerin daimi temsilcilerinin hemfikir olduğu taslağa göre, Türkiye'nin üyelik için gerekli reformları hayata geçirmesi adına verilen 145,8 milyon euroluk desteğin kesilmesi öngörülüyor. Sivil toplumu desteklemek için verilen 252 milyon euroya ise dokunulmuyor.





Avrupa Birliği 2018 yılında da Türkiye'de hukukun üstünlüğü ve demokratik standartlarda yaşanan gerileme nedeniyle 175 milyon euroluk desteği kesmişti.





Gözden geçirme istenen Avrupa Yatırım Bankası'nın ise Türkiye'de verdiği krediler 2018 yılında 380 milyon euroyu aşmıştı.





Tartışmalara neden olan kısım





Daimi temsilcilerinin üzerinde özellikle durduğu kısım Avrupa Komisyonu ve Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi'nden özel önlemlerle ilgili çalışma yapılmasını istendiği bölüm oldu.





Diplomatlara göre metin sondaj faaliyetleri ile ilgili kişiler ve şirketlerle ilgili hedefe yönelik yaptırımlar getirilmesine olanak sağlayacak şekilde hazırlandı. Görüş ayrılıklarının olduğu nokta doğrudan yaptırımlar üzerinde çalışmaya başlanılması mı yoksa ilk etapta sondaj faaliyetlerinin sürmesi halinde gündeme almakla tehdit edilmesi mi oldu.





Kıbrıs Rum tarafı özellikle daha sert bir dil kullanılmasını isterken diğer diplomatlarda bu talebe paralel olarak ilk seçeneğe yöneldi.