Samanyolu Haber /Gündem / AB’den Türkiye’ye ‘sondaj’ yaptırımı başladı /15 Temmuz 2019 20:36

AB’den Türkiye’ye ‘sondaj’ yaptırımı başladı

AB Dışişleri Bakanları, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki doğalgaz sondaj çalışmaları nedeniyle yaptırım kararı aldı.

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DW’nin ‘son dakika’ notuyla geçtiği habere göre karar, AB’den aktarılan kaynaklarda kesinti ve AB ile Türkiye arasındaki Kapsamlı Hava Taşımacılık Anlaşması müzakerelerinin durdurulmasını kapsıyor.
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