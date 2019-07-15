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AB’den Türkiye’ye ‘sondaj’ yaptırımı başladı
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AB’den Türkiye’ye ‘sondaj’ yaptırımı başladı
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15 Temmuz 2019 20:36
AB’den Türkiye’ye ‘sondaj’ yaptırımı başladı
AB Dışişleri Bakanları, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki doğalgaz sondaj çalışmaları nedeniyle yaptırım kararı aldı.
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DW’nin ‘son dakika’ notuyla geçtiği habere göre karar, AB’den aktarılan kaynaklarda kesinti ve AB ile Türkiye arasındaki Kapsamlı Hava Taşımacılık Anlaşması müzakerelerinin durdurulmasını kapsıyor.
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