Samanyolu Haber /Gündem / AB’den Türkiye’ye 3 milyar euro /29 Haziran 2018 08:51

AB’den Türkiye’ye 3 milyar euro

Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin liderleri yaklaşık 10 saatlik görüşmenin ardından göç krizinin yönetimi konusunda anlaşmaya vardı.

SHABER3.COM

Avrupa Birliği’nde çatlaklara sebep olan mülteci kriziyle ilgili olarak dün başlayan kritik zirvede sonuç bildirisi yayınlandı. AB Zirvesi’nde Türkiye’ye Suriyeli sığınmacılar konusunda taahhüt edilen ikinci 3 milyar euroluk mali desteğin ödenmesi kararlaştırıldı.

Yapılan açıklamada, Doğu Akdeniz Rotası üzerinde işleyen AB-Türkiye anlaşmasının tamamen uygulanması ve Türkiye’den yeni geçişlerin durdurulmasının önemine vurgu yapıldı. Yeni deniz ve kara yolu rotasının oluşmasının engellenmesi için çalışılması gerektiğini açıklayan yetkililer, göç krizininyönetimi konusunda anlaşmaya vardı. Yapılan açıklamada mülteciler için Türkiye’ye vadedilen ikinci 3 milyar euroluk yardım paketi onaylandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AB’den Türkiye’ye 3 milyar euro Sonraki Haber >>

Beni Babam tutuklattı...

Beni Babam tutuklattı...

Sivaslı Ahmet Turan Alkan...

Sivaslı Ahmet Turan Alkan...

Oy hırsızlığının en somut kanıtı

Oy hırsızlığının en somut kanıtı

Mehmet Altan'dan ilk sözler

Mehmet Altan'dan ilk sözler

KHK ihracını protesto eden kadına yumruklu gözaltı

KHK ihracını protesto eden kadına yumruklu gözaltı

Akşener Genel Başkanlığa devam edecek...

Akşener Genel Başkanlığa devam edecek...

Erzurum'da pusulalara AKP ve Erdoğan mührü basan başkan kaydedildi

Erzurum'da pusulalara AKP ve Erdoğan mührü basan başkan kaydedildi

AKP ve Erdoğan'a ikişer kez oy verip kaydetti

AKP ve Erdoğan'a ikişer kez oy verip kaydetti

Suruç'ta sandığa fazladan atılan oylar görüntülendi

Suruç'ta sandığa fazladan atılan oylar görüntülendi

Zimbabve devlet Başkanı'na suikast anı kaydedildi

Zimbabve devlet Başkanı'na suikast anı kaydedildi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:02:03