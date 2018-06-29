AB’den Türkiye’ye 3 milyar euro

Avrupa Birliği’nde çatlaklara sebep olan mülteci kriziyle ilgili olarak dün başlayan kritik zirvede sonuç bildirisi yayınlandı. AB Zirvesi’nde Türkiye’ye Suriyeli sığınmacılar konusunda taahhüt edilen ikinci 3 milyar euroluk mali desteğin ödenmesi kararlaştırıldı.





Yapılan açıklamada, Doğu Akdeniz Rotası üzerinde işleyen AB-Türkiye anlaşmasının tamamen uygulanması ve Türkiye’den yeni geçişlerin durdurulmasının önemine vurgu yapıldı. Yeni deniz ve kara yolu rotasının oluşmasının engellenmesi için çalışılması gerektiğini açıklayan yetkililer, göç krizininyönetimi konusunda anlaşmaya vardı. Yapılan açıklamada mülteciler için Türkiye’ye vadedilen ikinci 3 milyar euroluk yardım paketi onaylandı.