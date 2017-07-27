Samanyolu Haber /Dünya / AB’den Polonya’ya Bir Ay Süre /27 Temmuz 2017 17:22

AB’den Polonya’ya Bir Ay Süre

Polonya hükümetinin yargı bağımsızlığını tehlikeye atacak nitelikteki yasalarından bazılarının ülkenin cumhurbaşkanından veto yemesine rağmen Avrupa Birliği sert tutumunda değişikliğe gitmedi.

AB’den Polonya’ya Bir Ay Süre

Avrupa Birliği ile Polonya arasında uzun süredir devam eden gerginlik Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda’nın devreye girip onayına sunulan yasalardan ikisini veto etmesine rağmen dinmedi. Brüksel, Varşova’nın uzun süredir takındığı tavrı da dikkate alarak tonunu değiştirmemeyi tercih etti.

Avrupa Birliği Komisyonu, Polonya’ya bir ay süre vererek, yasal düzenlemeleri Birlik standartlarına uygun hale getirmesini istedi. Avrupa Birliği, yüksek yargı hakimlerinin görevden alınması ya da emekliliğe zorlanması halinde Polonya’nın bunun sonuçlarına katlanmak zorunda kalacağının altını kalın şekilde çizdi.
Bu yönde adım atılması durumunda Polonya’nın, üye ülkelerden oluşan Avrupa Birliği Konseyi’ndeki oy hakkının askıya alınması sonucunu doğuracak 7’nci maddeyi devreye sokmaktan kaçınmayacağı da Brüksel’in mesajları arasında yer aldı.
Sert uyarılara rağmen Avrupa Birliği, Poloya ile yapıcı bir diyaloğu tercih ettiğini de net şekilde ortaya koyuyor.
Avrupa Birliği, Polonya hükümeti tarafından devreye sokulmaya çalışılan reformlardan ciddi endişe duyduğunu gizlemiyor ve bu reformların ülkede hukukun üstünlüğünü ciddi şekilde tehdit ettiği görüşünde olduğunu açıkça dile getiriyor.
Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, “Komisyon, Avrupa Birliği’nin temel değerlerinden biri olan hukukun üstünlüğünü tüm üye ülkelerde koruma konusunda kararlı. Avrupa Birliği'ne üyeliğin önemli bir ön koşulu bağımsız bir yargı sistemidir” dedi. Juncker, Avrupa Birliği’nin, keyfi şekilde yüksek yargı hakimlerinin görevine son verilmesini öngören bir sistemi kabul edemeyeceğini belirtti.
Başından bu yana Polonya konusunda ön cephede yer alan Avrupa Birliği Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans da
yargı reformuna ilişkin tartışması süren dört tasarının onaylanmasının Avrupa Birliği açısından kabul edilemez olduğunu kaydetti. Timmermans, “Biz bu sorunu yapıcı bir şekilde çözmek istiyoruz” diye konuştu.
<< Önceki Haber AB’den Polonya’ya Bir Ay Süre Sonraki Haber >>

Zalimin işini kolaylaştırmak bir vebaldir....

Zalimin işini kolaylaştırmak bir vebaldir....

Protokolde kavga skandalı: Zabıta ve polis yumruklaştı

Protokolde kavga skandalı: Zabıta ve polis yumruklaştı

Aktif Sabır ile Sabredeceğiz..[SOHBETİN TAMAMI]

Aktif Sabır ile Sabredeceğiz..[SOHBETİN TAMAMI]

Aktif Sabır ile Sabredeceğiz...

Aktif Sabır ile Sabredeceğiz...

Ters kelepçe ile gözaltına aldılar ama susturamadılar

Ters kelepçe ile gözaltına aldılar ama susturamadılar

Talihsiz kadının başına ağaç düştü

Talihsiz kadının başına ağaç düştü

Belediye başkanı tantuni tezgahının başına geçti!

Belediye başkanı tantuni tezgahının başına geçti!

Romanya'daki Hizmet Gönüllüleri, festivallerde gönül yapmaya devam ediyor

Romanya'daki Hizmet Gönüllüleri, festivallerde gönül yapmaya devam ediyor

Bebek Aşiyan Parkı kapatıldı, ağaç katliamı için hazırlık tamam!

Bebek Aşiyan Parkı kapatıldı, ağaç katliamı için hazırlık tamam!

İstanbul'da büyük yangın! Kağıt deposu...

İstanbul'da büyük yangın! Kağıt deposu...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:24:59