AB’den İngiltere’ye ‘tazminat’ uyarısı

Johnson’ın bu sözlerine Avrupa’dan yanıt gecikmedi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron “Bunun sonuçları ağır olur” dedi.







İngiltere’nin AB’den ayrılma sürecinin başından bu yana en büyük destekçilerinden olan ve favori başbakan adayı olan Boris Johnson, Brexit koşulları İngiltere adına iyileştirilene ve süreçle ilgili daha net bir tablo ortaya çıkana kadar tazminat ödemeyeceklerini ifade etti.





Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Johnson’ı bu konuda uyararak, 39 milyar sterlin tutarındaki tazminatın alıkonulması halinde İngiltere ekonomisinin bozulacağını ve çalkantıya sürükleneceğini söyledi.





Bu durumun uluslararası taahhütleri ihlal edeceğini de söyleyen Macron, ‘sonuçları olur’ uyarısında bulundu.





Tazminatın ödenmemesini “ülkenin temerrüde düşmesiyle” eşdeğer olacağını savunan Macron, sonuçların da gayet iyi bilindiğini belirtti.





Geçen hafta İngiltere'yi ziyaret eden ABD Başkanı Donald Trump da İngilizlere, AB'ye olan borçlarını ödememe tavsiyesinde bulunmuştu. Trump, Boris Johnson'ın parti liderliği ve başbakanlık için mükemmel meziyetlere sahip olduğunu dile getirmişti. AB ile İngiltere arasında daha önce yapılan görüşmelerde, İngilizlerin aldığı Brexit kararının, AB’ye getireceği maddi yükün karşılanması için Londra’nın 44 milyar euro tazminat ödemesi üzerinde anlaşma sağlanmıştı.