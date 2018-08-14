AB, ‘altın pasaport’ alanları denetleyecek

VERA Jourova, Financial Times gazetesinde yer alan röportajında, yolsuzluk ve kara para akladığından şüphe duyulan kişilere AB üyesi ülkelerde vatandaşlık verilmemesi gerektiğini belirterek, üye ülkelerin vatandaşlık vermesini yasaklama güçlerinin olmadığını kaydetti.

Üye ülkeler tarafından yatırım karşılığı verilen vatandaşlığın AB’deki bütün ülkeleri etkilediği için ülkelerden talepte bulunma zorunluluğu doğduğunu vurgulayan Jourova, “Hayatı boyunca maaşı yüksek olmayan işlerde çalışarak orta ve üst düzey yöneticilik yapmış Rus vatandaşlarının bir anda para sahibi olup Malta’da vatandaşlık alması konusunda büyük endişelerimiz var” dedi. Jourova, AB’nin Malta ve Güney Kıbrıs gibi sekiz üye ülkesinde yatırımlar karşılığında verilen vatandaşlığın (altın pasaport) kara para aklama ve yolsuzluğa karşı sıkı önlemlerle denetleneceğini bildirdi.

‘AB, TRUVA ATLARI İSTEMİYOR’

Jourova, geçen hafta, AB’nin suç işleyenlerin, yolsuzluğa bulaşanların ve kara para aklayanların güvenli bir sığınağı olmaması gerektiğini belirterek, üye ülkelerin bir an önce kara para aklama ile mücadele konusundaki AB’nin yeni kanunlarını uygulaması gerektiğini vurgulamıştı.

AB’de ‘truva atları’ istemediğini ifade eden Jourova, “Bazı üye ülkeler, vatandaşlığın suçlulara verilmediğinden emin olmak için daha fazlasını yapmalı” demişti.





RAKAM GİDEREK YÜKSELİYOR

Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) yayımladığı son verilere göre, 2016’da yüzde 87’si AB dışı ülkelerden olmak üzere toplamda yaklaşık 995 bin kişiye AB ülkeleri tarafından vatandaşlık verildi. Bu rakam 2014’te 889 bin ve 2015 yılında 841 bin olarak gerçekleşmişti. Yatırım için verilen vatandaşlık sayısı, toplam rakamın ancak yüzde 0.1’e denk geliyor.





700 YATIRIMCIDAN 590S MİLYON EURO

Küresel ekonomide yaşanan sıkıntılar nedeniyle yabancı yatırımcı çekme konusunda sıkıntı yaşayan bazı Avrupa ülkeleri, 150 bin eurodan fazla yatırım yapan yabancılara vatandaşlığın yolunu açmıştı. Birlik içinde Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Güney Kıbrıs, Yunanistan, Letonya, Litvanya, Malta, Portekiz, İspanya ve Birleşik Krallık ‘altın vize’ programına sahip olan ülkeler olarak dikkati çekiyor. Vatandaşlık programını 2014’ten beri uygulayan Malta, 700 yatırımcıdan toplamda 590 milyon euro yatırım çekti.