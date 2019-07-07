AA'ya göre PKK'nın üst düzey sorumlusu öldürüldü

AA tarafından duyurulan habere göre geçen 27 Haziran’da Kandil’in Kortek Virajları bölgesinde gerçekleştirildiği belirtilen operasyonda PKK’nın başkanlık ve yürütme konseyi üyelerinden Diyar Garip Muhammed’in öldürüldüğü öne sürüldü.







AA’nın haberine göre operasyonda, PKK'nın ana karargâhının bulunduğu Kandil'de ilk defa üst düzey bir PKK'lı öldürüldü.





Haberde "Halmat Diyar" kod adlı, 1973 Irak Süleymaniye doğumlu Diyar Garip Muhammed’in 1992'de katıldığı PKK’nın başkanlık konseyinin yedi üyesinden biri olduğu ifade edildi.