Samanyolu Haber /Gündem / AA'ya göre PKK'nın üst düzey sorumlusu öldürüldü /07 Temmuz 2019 13:10

AA'ya göre PKK'nın üst düzey sorumlusu öldürüldü

Kandil’de gerçekleştirilen operasyonda PKK’nın üst düzey yöneticilerinden birinin öldürüldüğü iddia edildi.

SHABER3.COM

AA tarafından duyurulan habere göre geçen 27 Haziran’da Kandil’in Kortek Virajları bölgesinde gerçekleştirildiği belirtilen operasyonda PKK’nın başkanlık ve yürütme konseyi üyelerinden Diyar Garip Muhammed’in öldürüldüğü öne sürüldü.

AA’nın haberine göre operasyonda, PKK'nın ana karargâhının bulunduğu Kandil'de ilk defa üst düzey bir PKK'lı öldürüldü.

Haberde "Halmat Diyar" kod adlı, 1973 Irak Süleymaniye doğumlu Diyar Garip Muhammed’in 1992'de katıldığı PKK’nın başkanlık konseyinin yedi üyesinden biri olduğu ifade edildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AA'ya göre PKK'nın üst düzey sorumlusu öldürüldü Sonraki Haber >>

Şehir magandaları böyle saldırdı

Şehir magandaları böyle saldırdı

Lütfen kadınları ve çocukları hapisten çıkarın

Lütfen kadınları ve çocukları hapisten çıkarın

Helikopter büyük tehlike atlattı

Helikopter büyük tehlike atlattı

Köpek hareket halindeki araçtan fırladı

Köpek hareket halindeki araçtan fırladı

Arınç; maaşına tepki gösterenlere 'edepsizler' dedi

Arınç; maaşına tepki gösterenlere 'edepsizler' dedi

Gazi Koşusu'nda kazanan atın jokeyi İmamoğlu'na bakın ne dedi?

Gazi Koşusu'nda kazanan atın jokeyi İmamoğlu'na bakın ne dedi?

Erdoğan protokolü dinlemedi

Erdoğan protokolü dinlemedi

Kaçırılanlardan hala ses yok!

Kaçırılanlardan hala ses yok!

Ertem Şener de döndü: Ekrem Başkan, yolun şampiyonluk olsun!

Ertem Şener de döndü: Ekrem Başkan, yolun şampiyonluk olsun!

‘Canı koşmak istemeyince…’

‘Canı koşmak istemeyince…’
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
04:28:09