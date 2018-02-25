Salih Müslim Prag'da gözaltına alındı

Çek güvenlik güçlerinin Müslim'i 02.35'te gözaltına alarak durumu Türk yetkililere ilettiği belirtildi. Müslim, Prag Emniyet Müdürlüğü binasında tutuluyor. Türkiye’nin Prag Büyükelçisi Ahmet Necati Bigalı ise Müslim'in Türkiye’ye iade talebini Çekya Dışişleri Bakan Yardımcısına ilettiğini açıkladı.
Çekya makamları, Müslim'in çıkarılacağı mahkeme tarafından tutuklanıp tutuklanmayacağına karar verileceğini, bu kararın da Türk tarafına ivedilikle iletileceğini kaydetti. Aynı makamlar Türkiye'den, Müslim'in iadesi için gerekli evrakın kendilerine ivedilikle iletilmesini istedi.
Emniyet yetkilileri, Müslim'in iadesine yönelik idari işlemlerin başlatılabilmesi için Adalet Bakanlığı ile de irtibata geçti. PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslim'in ismi, İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesinde 4 milyon liralık ödülle kırmızı kategoride yer alıyor.
BÜYÜKELÇİ: TALEP İLETİLDİ
Türkiye’nin Prag Büyükelçisi Ahmet Necati Bigalı, Çekya Dışişleri Bakan Yardımcısıyla telefon görüşmesi gerçekleştirerek Müslim’in Türkiye'ye iadesini talep ettiklerini, "Çekya Dışişleri Bakan Yardımcısının Türkiye’nin iade talebini Adalet Bakanı Birinci Yardımcısına ileteceğini söylediğini" ifade etti.
ANKARA'DA AĞIRLANIYORDU
Salih Müslim, çözüm sürecinde Ankara'da defalarca ağırlanmış, Dışişleri yetkililerinin davetiyle Ankara'da konaklamıştı.