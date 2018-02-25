Salih Müslim Prag'da gözaltına alındı

Çek güvenlik güçlerinin Müslim'i 02.35'te gözaltına alarak durumu Türk yetkililere ilettiği belirtildi. Müslim, Prag Emniyet Müdürlüğü binasında tutuluyor. Türkiye’nin Prag Büyükelçisi Ahmet Necati Bigalı ise Müslim'in Türkiye’ye iade talebini Çekya Dışişleri Bakan Yardımcısına ilettiğini açıkladı.

Çekya makamları, Müslim'in çıkarılacağı mahkeme tarafından tutuklanıp tutuklanmayacağına karar verileceğini, bu kararın da Türk tarafına ivedilikle iletileceğini kaydetti. Aynı makamlar Türkiye'den, Müslim'in iadesi için gerekli evrakın kendilerine ivedilikle iletilmesini istedi.

