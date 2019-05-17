Samanyolu Haber /Gündem / AA muhabirini arayan 2 asker suya kapıldı /17 Mayıs 2019 22:04

AA muhabirini arayan 2 asker suya kapıldı

Bayburt-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda uçuruma düşen Anadolu Ajansı muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarına katılan Jandarma Arama Kurtarma ekibinden 2 asker suya kapılarak kayboldu. İki askerin de cansız bedenine ulaşıldı.

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10 Mayıs'ta Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken uçuruma yuvarlan Nişancı'yı bulmak için yürütülen arama çalışmaları sırasında Jandarma Arama Kurtarma ekibinden 2 askerin suya kapılarak kaybolduğu belirtildi.

Nişancı’yı bulmak için yürütülen arama çalışmaları Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), jandarma ve sağlık ekiplerinden oluşan yaklaşık 200 kişilik ekip tarafından yapılıyordu.

Nişancı'nın kamera ve fotoğraf makinesine ulaşıldığı belirtilmişti.
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