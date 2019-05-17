AA muhabirini arayan 2 asker suya kapıldı

10 Mayıs'ta Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken uçuruma yuvarlan Nişancı'yı bulmak için yürütülen arama çalışmaları sırasında Jandarma Arama Kurtarma ekibinden 2 askerin suya kapılarak kaybolduğu belirtildi.





Nişancı’yı bulmak için yürütülen arama çalışmaları Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), jandarma ve sağlık ekiplerinden oluşan yaklaşık 200 kişilik ekip tarafından yapılıyordu.





Nişancı'nın kamera ve fotoğraf makinesine ulaşıldığı belirtilmişti.