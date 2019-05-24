Samanyolu Haber /Spor / A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı /24 Mayıs 2019 14:07

A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı

A Milli Takım’ın Yunanistan, Özbekistan, Fransa ve İzlanda maçları aday kadrosu açıklandı. Şenol Güneş, Ozan Tufan'ı kadroya dahil etti.

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A Milli Takım’ın Yunanistan, Özbekistan, Fransa ve İzlanda maçları aday kadrosu açıklandı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş tarafından belirlenen kadroda şu futbolcular yer alıyor:

KALECİ: Mert Günok, Gökhan Akkan, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır

DEFANS: Mehmet Zeki Çelik, Nazım Sangare, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Umut Meraş, Emre Taşdemir, Hasan Ali Kaldırım

ORTA SAHA: Cengiz Ünder, Abdülkadir Ömür, Deniz Türüç, Dorukhan Toköz, Efecan Karaca, Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Oğuzhan Özyakup, Ozan Tufan, Yunus Mallı, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Ömer Ali Şahiner,

FORVET: Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Enes Ünal, Güven Yalçın, Kenan Karaman.
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