Samanyolu Haber /Gündem / A Milli hüsran! /09 Kasım 2017 23:30

A Milli hüsran!

Türkiye, hazırlık maçında deplasmanda Romanya ile karşılaştı. Milliler sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrılırken oynanan futbol ışık vermedi.

SHABER3.COM

2018 Dünya Kupası’na katılma hakkı kazanamayan ve Mircea Lucescu yönetiminde eleştirilerin odağı haline gelen Türkiye A Milli Futbol Takımı, Romanya ile oynadığı hazırlık maçından 2-0’lık mağlubiyetle ayrıldı.

Gheorghe Grozav’ın 42 ve 69’da kaydettiği gollerle Romanya galibiyete uzanırken Milliler, yine hayal kırıklığı yarattı. Maçın genelinde özellikle savunmadaki iletişim hataları göze çarparken Ay Yıldızlılar’ın kalesini koruyan Harun Tekin, sık sık kendisini riskli paslarla karşı karşıya buldu.

Atila Turan, Barış Yardımcı ve Kenan Karaman; Romanya karşılaşmasıyla ilk kez milli formayı terletmiş oldu. Müsabakada iki takım oyuncularının zaman zaman gerildiği gözlendi. Türkiye, pazartesi günü milli aradaki ikinci maçında Arnavutluk’u konuk edecek.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber A Milli hüsran! Sonraki Haber >>

Bu nasıl yargılama?

Bu nasıl yargılama?

Bylock içerik raporu herkesi güldürdü

Bylock içerik raporu herkesi güldürdü

Varsa vicdanları, hala ölmemişse insanlıkları...

Varsa vicdanları, hala ölmemişse insanlıkları...

668 Bebek meclis gündeminde Bir şeyler yapmalısınız...

668 Bebek meclis gündeminde Bir şeyler yapmalısınız...

668 Bebek meclis gündeminde Bir şeyler yapmalısınız...

668 Bebek meclis gündeminde Bir şeyler yapmalısınız...

Bir hakim ilk defa konuştu

Bir hakim ilk defa konuştu

Yaşadıklarımı bütün dünya biliyor!

Yaşadıklarımı bütün dünya biliyor!

'Arınç'ın Manisalı amcanın cezaevinde kalmasına gönlü el veriyor mu?'

'Arınç'ın Manisalı amcanın cezaevinde kalmasına gönlü el veriyor mu?'

Babasından Hidayet Karaca'ya duygu dolu mektup

Babasından Hidayet Karaca'ya duygu dolu mektup

Korkuya kapılmayın, Ümidinizi yitirmeyin..

Korkuya kapılmayın, Ümidinizi yitirmeyin..
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:22:32