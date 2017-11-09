A Milli hüsran!

2018 Dünya Kupası’na katılma hakkı kazanamayan ve Mircea Lucescu yönetiminde eleştirilerin odağı haline gelen Türkiye A Milli Futbol Takımı, Romanya ile oynadığı hazırlık maçından 2-0’lık mağlubiyetle ayrıldı.







Gheorghe Grozav’ın 42 ve 69’da kaydettiği gollerle Romanya galibiyete uzanırken Milliler, yine hayal kırıklığı yarattı. Maçın genelinde özellikle savunmadaki iletişim hataları göze çarparken Ay Yıldızlılar’ın kalesini koruyan Harun Tekin, sık sık kendisini riskli paslarla karşı karşıya buldu.





Atila Turan, Barış Yardımcı ve Kenan Karaman; Romanya karşılaşmasıyla ilk kez milli formayı terletmiş oldu. Müsabakada iki takım oyuncularının zaman zaman gerildiği gözlendi. Türkiye, pazartesi günü milli aradaki ikinci maçında Arnavutluk’u konuk edecek.