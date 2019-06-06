Samanyolu Haber /Gündem / Saray medyasına vapur şoku /06 Haziran 2019 19:01

Saray medyasına vapur şoku

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin kurduğu medya havuzunun amiral gemisi A Haber televizyonu vapurda, “İmamoğlu'na mazbatayı ver!” sloganları ile protesto edildi.

Saray medyasına vapur şoku

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) tarafından kurulan medya havuzunun amiral gemisi A Haber televizyonu, İstanbul’da Adalar vapurunda çekim yaptığı sırada yolcuların ilginç protestosu ile karşılaştı.

A Haber muhabirinin kamera karşısına geçtiği anlarda yolcular, “İmamoğlu'na mazbatayı ver!” sloganları attı. Yolcuların protestosu devam edince A Haber çekime ara vermek mecburiyetinde kaldı.

AKP VE MHP'NİN İSTEĞİ DOĞRULTUSUNDA KARAR VERDİ

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile İyi Parti'nin ortak adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilmişti. 

Ancak Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile müttefiği Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) kendi adayları Binali Yıldırım'ın kaybettiği seçimi Yüksek Seçim Kurulu'na taşıdı. 

YSK, 6 Mayıs'ta İmamoğlu'nun mazbatasını geri aldı ve seçimin 23 Haziran'da yeniden yapılmasına karar verdi. YSK, 250 sayfalık kararında iptali meşru kılacak tek bir gerekçe sunamadı. 

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