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MERKEZ BANKASIâ€™NDA GÃ–REVDEN ALMA DEPREMÄ°
TÃ¼mÃ¼ Banka Meclisi tarafÄ±ndan gÃ¶revden alÄ±ndÄ±...
AÄžLAYARAK Ä°STÄ°FA ETMÄ°ÅžTÄ°
O isim Babacanâ€™a desteÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
ALMAN ASKERÄ° TÃœRKÄ°YE'DE GÃ–ZALTINA ALINDI
Alman ordu sÃ¶zcÃ¼sÃ¼nden aÃ§Ä±klama geldi...
GÃœL'DEN ERDOÄžAN'I KIZDIRAN HAMLE
Eski dÃ¼ÅŸmanÄ±na parti teÅŸkilatÄ±nÄ± emanet ettiler
HOCAFENDÄ°'YÄ° KAÃ‡IRMA PLANINDA Ä°LK Ä°TÄ°RAF!
Ekim Alptekin ve ekibini Ã‡avuÅŸoÄŸlu motive etmiÅŸ
[KURBAN BAYRAMI YAKLAÅžIYOR] TIME TO HELP ÃœZERÄ°NDEN BAÄžIÅž YAPMAK Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYINIZ
ERDOÄžAN'DAN KURMAYLARINA KAZ DAÄžLARI TALÄ°MATI...
YakÄ±n zamanda oraya gidecek
BAYRAMDA MAAÅž YOK
Saray ittifakÄ± 'iÅŸÃ§i bayramda aÃ§ kalsÄ±n' dedi
3 YILDIR TUTUKLU OLAN TEKÄ°N Ä°PEKâ€™E YÃ–NELTÄ°LEN BYLOCK SUÃ‡LAMASINI BÄ°LÄ°RKÄ°ÅžÄ° Ã‡ÃœRÃœTTÃœ
KURBAN Ã–MER
Harun Tokak yazdÄ±
EMNÄ°YETTE ZORLA BAÅžÃ–RTÃœSÃœNÃœ ALDILAR, YASA DIÅžI SORGUYA Ã‡EKTÄ°LER!
Ãœniversite Ã¶ÄŸrencilerine iÅŸkence
[FLAÅž] DENÄ°ZLÄ°'DE 6.0'LIK DEPREM
BazÄ± evler yÄ±kÄ±ldÄ±
SAMANYOLUHABER'E DESTEK OLUN...
[ANALÄ°Z] GLADÄ°Oâ€™NUN Ä°KÄ° NUMARASI Ä°LE AYNI GEMÄ°DE
PerinÃ§ek-ErdoÄŸan-BahÃ§eli...
YANDAÅž UZMANDAN AVRUPA DEVLETLERÄ°NÄ° DOLANDIRMA TÃœYOLARI
Avrupa'da ofisi var ama bakÄ±n neler diyor...
ALÄ° BABACAN HAREKETÄ° BAÅžLATTI
Ä°nancÄ±mÄ±z odur ki...
TWÄ°TTER'A 'SPONSORLU REKLAM' VEREREK 43 MÄ°LYON DOLANDIRDILAR
BankalarÄ±n birebir sahtesini yaptÄ±lar
GÃ–REVÄ° BIRAKTIKTAN SONRA DA FÃœTURSUZCA BÄ°NMÄ°ÅžTÄ°... GÃ–KÃ‡EK'Ä°N CÄ°PLERÄ° NÄ°HAYET SATILIYOR
ÅžAM'DAN ABD VE TÃœRKÄ°YE ARASINDAKÄ° GÃœVENLÄ° BÃ–LGE ANLAÅžMASINA TEPKÄ°
'KÃ¼stahÃ§a saldÄ±rÄ±'
KÃœÃ‡ÃœK MUHACÄ°R
Erkan Ã‡Ä±plak yazdÄ±
BAKAN 'PEÅžKEÅž' HABERLERÄ°NDEN RAHATSIZ OLDU: 564 HABER SANSÃœRLENDÄ°!
ÃœLKER'Ä°N YURTDIÅžI GELÄ°RÄ°NDE BÃœYÃœK SIÃ‡RAMA
ASKERLER ZORDAKÄ° Ä°NGÄ°LÄ°Z ÅžÄ°RKETE TALÄ°P
PazarlÄ±klar sÃ¼rÃ¼yor
FORSA BAK!
Site yÃ¶netimine dilekÃ§ede fors!
KATAR BANKASI, EL NUSRAâ€™YI FONLAMAKLA SUÃ‡LANIYOR
The Times gazetesinden ilginÃ§ iddia
BeÅŸiktaÅŸ'a bir transfer de Fransa'dan...
BeÅŸiktaÅŸ, Tyler Boyd, Douglas ve Victor Ruiz'den sonra dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ transferini yaptÄ±.
Su hayat demektir, Time to Help'in kuyu inÅŸa etmesine destek olun!
Temiz su hayat demektir. Temiz suya ulaÅŸamayan pek Ã§ok insan hastalÄ±klardan rahatsÄ±z. Kuyu inÅŸa etmemizde destek olun.
92 yaÅŸÄ±ndaki Nazi gardiyan yargÄ±lanacak
Nazi AlmanyasÄ± dÃ¶neminde toplama kampÄ±nda gardiyanlÄ±k yapan Bruno Dey hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacak. Dey, 92 yaÅŸÄ±nda olduÄŸu iÃ§in duruÅŸmalar iki saatle sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±lacak.
16 yaÅŸÄ±ndaki iklim aktivisti Greta Thunberg'den Kaz DaÄŸlarÄ± mesajÄ±
16 yaÅŸÄ±ndaki Ä°sveÃ§li iklim aktivisti Greta Thunberg Kaz DaÄŸlarÄ±'ndaki Ã§evre katliamÄ±na tepki gÃ¶stermek iÃ§in sosyal medyadan bir mesaj paylaÅŸtÄ±.
Yeni sezonla birlikte futbolda kurallar da deÄŸiÅŸiyor
TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) 2019-2020 Sezonu DoÄŸan Babacan Yaz Semineri devam ediyor.
Ege beÅŸik gibi: 8 saatte 114 deprem...
Ege BÃ¶lgesi'nde 8 saatte bÃ¼yÃ¼klÃ¼kleri 1,1 ila 6 arasÄ±nda deÄŸiÅŸen 114 deprem meydana geldi.
TEMA'dan Ã¼rkÃ¼ten 'Kaz DaÄŸlarÄ±' aÃ§Ä±klamasÄ±: Ä°ÅŸte o rakam...
Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Murat Kurum, 'SÃ¶ylendiÄŸi gibi 195 bin deÄŸil, 13 bin aÄŸaÃ§ kesildi' derken, TEMA'dan aÃ§Ä±klama geldi. AÃ§Ä±klamada, kesilen aÄŸaÃ§ sayÄ±sÄ±nÄ±n en az 195 bin olduÄŸu vurgulan
Bayram Ã¶ncesi iÅŸÃ§i Ã¶demelerine AKP ve MHP'den ret
Adana BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Meclisi'nde baÅŸkan Karalar'Ä±n iÅŸÃ§ilerin Ã¶demeleri iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± borÃ§lanma teklifi AKP ve MHP'li Ã¼yelerin oylarÄ±yla reddedildi.
Trabzonspor sezonu Avrupa'da aÃ§tÄ±: MaÃ§ta 4 gol vardÄ±
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maÃ§Ä±nda Ã‡ekya temsilcisi Sparta Prag'la 2-2 berabere kaldÄ±.
Suriyeliler: 'Kimlik almaya gidiyoruz' denilerek sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edildik
31 Mart yerel seÃ§imlerinin ardÄ±ndan, AKP'nin Ã¶zellikle bÃ¼yÃ¼kÅŸehirleri kaybetmesinin nedenlerinden biri olarak gÃ¶sterilen TÃ¼rkiye'de yaÅŸayan Suriyeli gÃ¶Ã§menlere yÃ¶nelik sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± kampanyasÄ±
GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Alman vatandaÅŸÄ±yla ilgili aÃ§Ä±klama
Tatil iÃ§in gittiÄŸi TÃ¼rkiyeâ€™de "terÃ¶r propagandasÄ±" suÃ§lamasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanlara bir yenisi daha eklendi.
ErdoÄŸan'dan tartÄ±ÅŸmalÄ± 'hazine' hamlesi
Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n gÃ¶revleri arasÄ±na "Hazine'nin CumhurbaÅŸkanÄ± kararÄ±yla yurt iÃ§indeki ya da yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki ÅŸirketlere iÅŸtirak etmesini saÄŸlamak" da eklendi. Peki, bu ne anlama g
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New Yorkâ€™ta panik: Motosiklet sesini silah sesi sanÄ±nca izdiham Ã§Ä±ktÄ±
Bu cehennem Ã§ukuru projenin sadece 10'da biridir!
YaÄŸmurda hÄ±zlÄ± gitmek her zaman tehlikelidir!
Para Ã¶demeden kaÃ§an TIR'Ä±n 3 tekerleÄŸi patladÄ±
AKP'li vekil Tolga AÄŸar: CumhurbaÅŸkanÄ± denince bize Allah gibi geliyor
AKPâ€™li vatandaÅŸ zamlara bÃ¶yle isyan etti!
'KaÃ§Ä±rÄ±lan 4 kiÅŸiye hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ beyanlar zorla imzalatÄ±lacak'
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