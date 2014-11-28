MERKEZ BANKASIâ€™NDA GÃ–REVDEN ALMA DEPREMÄ°
    TÃ¼mÃ¼ Banka Meclisi tarafÄ±ndan gÃ¶revden alÄ±ndÄ±...

TÃ¼mÃ¼ Banka Meclisi tarafÄ±ndan gÃ¶revden alÄ±ndÄ±...


AÄžLAYARAK Ä°STÄ°FA ETMÄ°ÅžTÄ°
    O isim Babacanâ€™a desteÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

O isim Babacanâ€™a desteÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±


ALMAN ASKERÄ° TÃœRKÄ°YE'DE GÃ–ZALTINA ALINDI
    Alman ordu sÃ¶zcÃ¼sÃ¼nden aÃ§Ä±klama geldi...

Alman ordu sÃ¶zcÃ¼sÃ¼nden aÃ§Ä±klama geldi...


GÃœL'DEN ERDOÄžAN'I KIZDIRAN HAMLE
    Eski dÃ¼ÅŸmanÄ±na parti teÅŸkilatÄ±nÄ± emanet ettiler

Eski dÃ¼ÅŸmanÄ±na parti teÅŸkilatÄ±nÄ± emanet ettiler


HOCAFENDÄ°'YÄ° KAÃ‡IRMA PLANINDA Ä°LK Ä°TÄ°RAF!
    Ekim Alptekin ve ekibini Ã‡avuÅŸoÄŸlu motive etmiÅŸ

Ekim Alptekin ve ekibini Ã‡avuÅŸoÄŸlu motive etmiÅŸ


[KURBAN BAYRAMI YAKLAÅžIYOR] TIME TO HELP ÃœZERÄ°NDEN BAÄžIÅž YAPMAK Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYINIZ

[Kurban BayramÄ± yaklaÅŸÄ±yor] TIME to Help Ã¼zerinden baÄŸÄ±ÅŸ yapmak iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


ERDOÄžAN'DAN KURMAYLARINA KAZ DAÄžLARI TALÄ°MATI...
    YakÄ±n zamanda oraya gidecek

YakÄ±n zamanda oraya gidecek


BAYRAMDA MAAÅž YOK
    Saray ittifakÄ± 'iÅŸÃ§i bayramda aÃ§ kalsÄ±n' dedi

Saray ittifakÄ± 'iÅŸÃ§i bayramda aÃ§ kalsÄ±n' dedi


3 YILDIR TUTUKLU OLAN TEKÄ°N Ä°PEKâ€™E YÃ–NELTÄ°LEN BYLOCK SUÃ‡LAMASINI BÄ°LÄ°RKÄ°ÅžÄ° Ã‡ÃœRÃœTTÃœ

3 yÄ±ldÄ±r tutuklu olan Tekin Ä°pekâ€™e yÃ¶neltilen Bylock suÃ§lamasÄ±nÄ± bilirkiÅŸi Ã§Ã¼rÃ¼ttÃ¼


KURBAN Ã–MER
    Harun Tokak yazdÄ±

Harun Tokak yazdÄ±


EMNÄ°YETTE ZORLA BAÅžÃ–RTÃœSÃœNÃœ ALDILAR, YASA DIÅžI SORGUYA Ã‡EKTÄ°LER!
    Ãœniversite Ã¶ÄŸrencilerine iÅŸkence

Ãœniversite Ã¶ÄŸrencilerine iÅŸkence


[FLAÅž] DENÄ°ZLÄ°'DE 6.0'LIK DEPREM
    BazÄ± evler yÄ±kÄ±ldÄ±

BazÄ± evler yÄ±kÄ±ldÄ±

SAMANYOLUHABER'E DESTEK OLUN...

Hemen tÄ±klayÄ±n


[ANALÄ°Z] GLADÄ°Oâ€™NUN Ä°KÄ° NUMARASI Ä°LE AYNI GEMÄ°DE
    PerinÃ§ek-ErdoÄŸan-BahÃ§eli...

PerinÃ§ek-ErdoÄŸan-BahÃ§eli...


YANDAÅž UZMANDAN AVRUPA DEVLETLERÄ°NÄ° DOLANDIRMA TÃœYOLARI
    Avrupa'da ofisi var ama bakÄ±n neler diyor...

Avrupa'da ofisi var ama bakÄ±n neler diyor...


ALÄ° BABACAN HAREKETÄ° BAÅžLATTI
    Ä°nancÄ±mÄ±z odur ki...

Ä°nancÄ±mÄ±z odur ki...


TWÄ°TTER'A 'SPONSORLU REKLAM' VEREREK 43 MÄ°LYON DOLANDIRDILAR
    BankalarÄ±n birebir sahtesini yaptÄ±lar

BankalarÄ±n birebir sahtesini yaptÄ±lar


GÃ–REVÄ° BIRAKTIKTAN SONRA DA FÃœTURSUZCA BÄ°NMÄ°ÅžTÄ°... GÃ–KÃ‡EK'Ä°N CÄ°PLERÄ° NÄ°HAYET SATILIYOR

GÃ¶revi bÄ±raktÄ±ktan sonra da fÃ¼tursuzca binmiÅŸti... GÃ¶kÃ§ek'in cipleri nihayet satÄ±lÄ±yor


ÅžAM'DAN ABD VE TÃœRKÄ°YE ARASINDAKÄ° GÃœVENLÄ° BÃ–LGE ANLAÅžMASINA TEPKÄ°
    'KÃ¼stahÃ§a saldÄ±rÄ±'

'KÃ¼stahÃ§a saldÄ±rÄ±'


KÃœÃ‡ÃœK MUHACÄ°R
    Erkan Ã‡Ä±plak yazdÄ±

Erkan Ã‡Ä±plak yazdÄ±


BAKAN 'PEÅžKEÅž' HABERLERÄ°NDEN RAHATSIZ OLDU: 564 HABER SANSÃœRLENDÄ°!

Bakan 'peÅŸkeÅŸ' haberlerinden rahatsÄ±z oldu: 564 haber sansÃ¼rlendi!


ÃœLKER'Ä°N YURTDIÅžI GELÄ°RÄ°NDE BÃœYÃœK SIÃ‡RAMA

Ãœlker'in yurtdÄ±ÅŸÄ± gelirinde bÃ¼yÃ¼k sÄ±Ã§rama


ASKERLER ZORDAKÄ° Ä°NGÄ°LÄ°Z ÅžÄ°RKETE TALÄ°P
    PazarlÄ±klar sÃ¼rÃ¼yor

PazarlÄ±klar sÃ¼rÃ¼yor


FORSA BAK!
    Site yÃ¶netimine dilekÃ§ede fors!

Site yÃ¶netimine dilekÃ§ede fors!


KATAR BANKASI, EL NUSRAâ€™YI FONLAMAKLA SUÃ‡LANIYOR
    The Times gazetesinden ilginÃ§ iddia

The Times gazetesinden ilginÃ§ iddia


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New Yorkâ€™ta panik: Motosiklet sesini silah sesi sanÄ±nca izdiham Ã§Ä±ktÄ±

New Yorkâ€™ta panik: Motosiklet sesini silah sesi sanÄ±nca izdiham Ã§Ä±ktÄ±

Bu cehennem Ã§ukuru projenin sadece 10'da biridir!

Bu cehennem Ã§ukuru projenin sadece 10'da biridir!

YaÄŸmurda hÄ±zlÄ± gitmek her zaman tehlikelidir!

YaÄŸmurda hÄ±zlÄ± gitmek her zaman tehlikelidir!

Para Ã¶demeden kaÃ§an TIR'Ä±n 3 tekerleÄŸi patladÄ±

Para Ã¶demeden kaÃ§an TIR'Ä±n 3 tekerleÄŸi patladÄ±

AKP'li vekil Tolga AÄŸar: CumhurbaÅŸkanÄ± denince bize Allah gibi geliyor

AKP'li vekil Tolga AÄŸar: CumhurbaÅŸkanÄ± denince bize Allah gibi geliyor

AKPâ€™li vatandaÅŸ zamlara bÃ¶yle isyan etti!

AKPâ€™li vatandaÅŸ zamlara bÃ¶yle isyan etti!

'KaÃ§Ä±rÄ±lan 4 kiÅŸiye hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ beyanlar zorla imzalatÄ±lacak'

'KaÃ§Ä±rÄ±lan 4 kiÅŸiye hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ beyanlar zorla imzalatÄ±lacak'

EÅŸinin son anlarÄ±nÄ± izlerken neler hissetti?

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Sen hapisteki kaÃ§Ä±ncÄ± bebeksin Damlam!

Sen hapisteki kaÃ§Ä±ncÄ± bebeksin Damlam!

YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan vatandaÅŸa ilginÃ§ cevap!

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