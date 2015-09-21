JET FADIL HAVUZ MEDYASI ÃœZERÄ°NDEN YÄ°NE PARA TOPLAMAYA BAÅžLADI
    Bu kez 15 Temmuz temasÄ±yla...

Bu kez 15 Temmuz temasÄ±yla...


AKP'DE RANT BÃ–LÃœÅžÃœM KAVGASI Ä°DDÄ°ASI
    Eskiler, yeni kabineyi beÄŸenmedi

Eskiler, yeni kabineyi beÄŸenmedi


MÄ°T YURT DIÅžINDA YÄ°NE ADAM KAÃ‡IRDI.. Ä°KÄ° KÄ°ÅžÄ° DAHA HUKUKSUZ TÃœRKÄ°YE'YE GETÄ°RÄ°LDÄ°...

MÄ°T Yurt DÄ±ÅŸÄ±nda yine adam kaÃ§Ä±rdÄ±.. Ä°ki kiÅŸi daha hukuksuz TÃ¼rkiye'ye getirildi...


YUNAN BAKAN SORDU: NÄ°YE TÃœRKÄ°YE'YLE ARAMIZ BOZULUNCA MÃœLTECÄ° AKINI BAÅžLIYOR?

Yunan Bakan sordu: Niye TÃ¼rkiye'yle aramÄ±z bozulunca mÃ¼lteci akÄ±nÄ± baÅŸlÄ±yor?


'BORSANIN LOKOMOTÄ°F HÄ°SSESÄ°NÄ° KÄ°M SATIYOR' TARTIÅžMASI
    DoÄŸuÅŸ Grubu aÃ§Ä±klama yaptÄ±

DoÄŸuÅŸ Grubu aÃ§Ä±klama yaptÄ±


'YENÄ° SÄ°STEM HUKUKEN MEÅžRU DEÄžÄ°L'
    YargÄ±tay Onursal BaÅŸkanÄ± Ã¶nemli noktaya parmak bastÄ±

YargÄ±tay Onursal BaÅŸkanÄ± Ã¶nemli noktaya parmak bastÄ±


ADNAN OKTAR AKIL SAÄžLIÄžI YERÄ°NDE DEÄžÄ°L RAPORU MU ALACAK?
    AvukatÄ± aÃ§Ä±kladÄ±....

AvukatÄ± aÃ§Ä±kladÄ±....


TÃœRKÄ°YE'DE GASP EDÄ°LMÄ°Åž MALLAR Ä°Ã‡Ä°N DÃœNYA BANKASI HAREKETE GEÃ‡TÄ°...
    The Guardian haber yaptÄ±...

The Guardian haber yaptÄ±...


TEK ADAM ZÄ°HNÄ°YETÄ°YLE EKONOMÄ°DE KRÄ°Z DERÄ°NLEÅžÄ°R, NORMALLEÅžMEYÄ° UNUTUN!

Tek adam zihniyetiyle ekonomide kriz derinleÅŸir, normalleÅŸmeyi unutun!


KAPALIÃ‡ARÅžI'DA DÃ–VÄ°Z BÃœROLARI Ä°ÅžLEM YAPMAYI BIRAKTI... BAZILARI SADECE 4.65'TEN ALIYOR...

KapalÄ±Ã§arÅŸÄ±'da dÃ¶viz bÃ¼rolarÄ± iÅŸlem yapmayÄ± bÄ±raktÄ±... BazÄ±larÄ± sadece 4.65'ten alÄ±yor...


PATREON ÃœZERÄ°NDEN SAMANYOLUHABER'E DESTEK OLUN...
    Hemen tÄ±klayÄ±n

Hemen tÄ±klayÄ±n


BOYDAK HOLDÄ°NG HAKKINDA MÃœSADERE KARARI! AÄ°LEYE CEZA YAÄžDI

Boydak Holding hakkÄ±nda mÃ¼sadere kararÄ±! Aileye ceza yaÄŸdÄ±


ADNAN OKTAR'IN 'ASLAN KEDÄ°SÄ°' SAHÄ°PSÄ°Z KALDI

Adnan Oktar'Ä±n 'aslan kedisi' sahipsiz kaldÄ±
Yeni TV kanallarÄ± ile tanÄ±ÅŸÄ±n!

Ä°zleVideolu Haber
Ä°ÅžTE Ä°SLAM DÃœNYASININ Ä°HTÄ°YACI OLAN ÅžEY....
    Hocaefendi'den Ã¶nemli mesajlar...

Hocaefendi'den Ã¶nemli mesajlar...


SARAY Ä°HALE KANUNUNDAN MUAF..
    Ä°stediÄŸini istediÄŸinden istediÄŸi fiyattan alacak...

Ä°stediÄŸini istediÄŸinden istediÄŸi fiyattan alacak...


MÄ°T TIR'LARI SORUÅžTURMASINDA YENÄ° GÃ–ZALTI KARARI

MÄ°T TIR'larÄ± soruÅŸturmasÄ±nda yeni gÃ¶zaltÄ± kararÄ±


ÅžEYTANLAR VE MÃœNAFIKLAR
    [Safvet Senih yazdÄ±]

[Safvet Senih yazdÄ±]


ADNAN OKTAR GÃ–ZALTINA ALINMADAN HEMEN Ã–NCE BAKIN KÄ°MÄ° ARAMIÅž....

Adnan Oktar gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmadan hemen Ã¶nce bakÄ±n kimi aramÄ±ÅŸ....


ERDOÄžAN'IN SARAY MERAKI BÄ°TMÄ°YOR... TARÄ°HÄ° OSMANLI SARAYLARINI DA KHK Ä°LE KENDÄ°NE BAÄžLADI....

ErdoÄŸan'Ä±n Saray merakÄ± bitmiyor... Tarihi OsmanlÄ± SaraylarÄ±nÄ± da KHK ile kendine baÄŸladÄ±....


CUMHURBAÅžKANI VE VALÄ°LERE SÄ°VÄ°LLERE SÄ°LAH VERME YETKÄ°SÄ°...

CumhurbaÅŸkanÄ± ve Valilere sivillere silah verme yetkisi...


SARAY OHAL KALDIRMIYOR; Ä°SÄ°M DEÄžÄ°ÅžTÄ°RÄ°YOR... AKP KISMÄ° OHAL Ä°Ã‡Ä°N YASA HAZIRLADI...

Saray OHAL KaldÄ±rmÄ±yor; Ä°sim deÄŸiÅŸtiriyor... AKP KÄ±smi OHAL iÃ§in yasa hazÄ±rladÄ±...


MUHARREM Ä°NCE SÃ–ZÃœNDEN VAZGEÃ‡TÄ°...'KURULTAY Ã‡AÄžRISI YAPACAK'
    CHP'de tartÄ±ÅŸma daha da alevlenecek...

CHP'de tartÄ±ÅŸma daha da alevlenecek...


ADNAN OKTAR'A YAKIN Ä°SÄ°MLERDEN ERDOÄžAN VE BAHÃ‡ELÄ°'YE MESAJ

Adnan Oktar'a yakÄ±n isimlerden ErdoÄŸan ve BahÃ§eli'ye mesaj


24 KÄ°ÅžÄ°NÄ°N HAYATINI KAYBETTÄ°ÄžÄ° TRENÄ°N MAKÄ°NÄ°STÄ° KONUÅžTU... GÃ–MÃœLDÃœ VE SIÃ‡RADI

24 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi trenin makinisti konuÅŸtu... GÃ¶mÃ¼ldÃ¼ ve sÄ±Ã§radÄ±


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Ä°ÅŸte Ä°slam dÃ¼nyasÄ±nÄ±n ihtiyacÄ± olan ÅŸey....

Ä°ÅŸte Ä°slam dÃ¼nyasÄ±nÄ±n ihtiyacÄ± olan ÅŸey....

Kur'an hocasÄ± Nesrin GenÃ§osman cezaevinde Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Kur'an hocasÄ± Nesrin GenÃ§osman cezaevinde Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

MÃ¼slÃ¼manlar, mÃ¼nafÄ±klara Ã§ok aldanÄ±rlar....

MÃ¼slÃ¼manlar, mÃ¼nafÄ±klara Ã§ok aldanÄ±rlar....

GÃ¶kÃ§ek ile ilgili flaÅŸ iddia...

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KitaplarÄ±n Ä°ntikamÄ±, Filmlerin Ä°htiÅŸamÄ±

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Kur-an'Ä±n yasaklanmasÄ± ne anlama geliyor?

Kur-an'Ä±n yasaklanmasÄ± ne anlama geliyor?

AKP'nin en kÃ¶tÃ¼ projesi :15 Temmuz

AKP'nin en kÃ¶tÃ¼ projesi :15 Temmuz
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