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JET FADIL HAVUZ MEDYASI ÃœZERÄ°NDEN YÄ°NE PARA TOPLAMAYA BAÅžLADI
Bu kez 15 Temmuz temasÄ±yla...
AKP'DE RANT BÃ–LÃœÅžÃœM KAVGASI Ä°DDÄ°ASI
Eskiler, yeni kabineyi beÄŸenmedi
MÄ°T YURT DIÅžINDA YÄ°NE ADAM KAÃ‡IRDI.. Ä°KÄ° KÄ°ÅžÄ° DAHA HUKUKSUZ TÃœRKÄ°YE'YE GETÄ°RÄ°LDÄ°...
YUNAN BAKAN SORDU: NÄ°YE TÃœRKÄ°YE'YLE ARAMIZ BOZULUNCA MÃœLTECÄ° AKINI BAÅžLIYOR?
'BORSANIN LOKOMOTÄ°F HÄ°SSESÄ°NÄ° KÄ°M SATIYOR' TARTIÅžMASI
DoÄŸuÅŸ Grubu aÃ§Ä±klama yaptÄ±
'YENÄ° SÄ°STEM HUKUKEN MEÅžRU DEÄžÄ°L'
YargÄ±tay Onursal BaÅŸkanÄ± Ã¶nemli noktaya parmak bastÄ±
ADNAN OKTAR AKIL SAÄžLIÄžI YERÄ°NDE DEÄžÄ°L RAPORU MU ALACAK?
AvukatÄ± aÃ§Ä±kladÄ±....
TÃœRKÄ°YE'DE GASP EDÄ°LMÄ°Åž MALLAR Ä°Ã‡Ä°N DÃœNYA BANKASI HAREKETE GEÃ‡TÄ°...
The Guardian haber yaptÄ±...
TEK ADAM ZÄ°HNÄ°YETÄ°YLE EKONOMÄ°DE KRÄ°Z DERÄ°NLEÅžÄ°R, NORMALLEÅžMEYÄ° UNUTUN!
KAPALIÃ‡ARÅžI'DA DÃ–VÄ°Z BÃœROLARI Ä°ÅžLEM YAPMAYI BIRAKTI... BAZILARI SADECE 4.65'TEN ALIYOR...
PATREON ÃœZERÄ°NDEN SAMANYOLUHABER'E DESTEK OLUN...
Hemen tÄ±klayÄ±n
BOYDAK HOLDÄ°NG HAKKINDA MÃœSADERE KARARI! AÄ°LEYE CEZA YAÄžDI
ADNAN OKTAR'IN 'ASLAN KEDÄ°SÄ°' SAHÄ°PSÄ°Z KALDI
Ä°zle
Ä°ÅžTE Ä°SLAM DÃœNYASININ Ä°HTÄ°YACI OLAN ÅžEY....
Hocaefendi'den Ã¶nemli mesajlar...
SARAY Ä°HALE KANUNUNDAN MUAF..
Ä°stediÄŸini istediÄŸinden istediÄŸi fiyattan alacak...
MÄ°T TIR'LARI SORUÅžTURMASINDA YENÄ° GÃ–ZALTI KARARI
ÅžEYTANLAR VE MÃœNAFIKLAR
[Safvet Senih yazdÄ±]
ADNAN OKTAR GÃ–ZALTINA ALINMADAN HEMEN Ã–NCE BAKIN KÄ°MÄ° ARAMIÅž....
ERDOÄžAN'IN SARAY MERAKI BÄ°TMÄ°YOR... TARÄ°HÄ° OSMANLI SARAYLARINI DA KHK Ä°LE KENDÄ°NE BAÄžLADI....
CUMHURBAÅžKANI VE VALÄ°LERE SÄ°VÄ°LLERE SÄ°LAH VERME YETKÄ°SÄ°...
SARAY OHAL KALDIRMIYOR; Ä°SÄ°M DEÄžÄ°ÅžTÄ°RÄ°YOR... AKP KISMÄ° OHAL Ä°Ã‡Ä°N YASA HAZIRLADI...
MUHARREM Ä°NCE SÃ–ZÃœNDEN VAZGEÃ‡TÄ°...'KURULTAY Ã‡AÄžRISI YAPACAK'
CHP'de tartÄ±ÅŸma daha da alevlenecek...
ADNAN OKTAR'A YAKIN Ä°SÄ°MLERDEN ERDOÄžAN VE BAHÃ‡ELÄ°'YE MESAJ
24 KÄ°ÅžÄ°NÄ°N HAYATINI KAYBETTÄ°ÄžÄ° TRENÄ°N MAKÄ°NÄ°STÄ° KONUÅžTU... GÃ–MÃœLDÃœ VE SIÃ‡RADI
Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m yeni Meclis BaÅŸkanÄ± oldu
AKP adayÄ± Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, 3. turda 335 oyla Meclis BaÅŸkanÄ± seÃ§ildi
ErdoÄŸan'dan Almanya'ya gelme talebi
Alman haber ajansÄ± dpa, ErdoÄŸan'Ä±n sonbaharda Almanya'yÄ± ziyaret etmek istediÄŸini bildirdi.
Ä°nternet hÄ±zÄ±nda TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±fta kaldÄ±
DÃ¼nyanÄ±n en hÄ±zlÄ± interneti 60.39 Mbit/sn ile Singapurâ€™da gÃ¶rÃ¼lÃ¼rken, hÄ±z listesinde TÃ¼rkiye 4.90 Mbit/sn ile 91. oldu
Emrah Serbes'in cezasÄ± belli oldu...
Ä°zmir-AydÄ±n otoyolunda Ã¶nÃ¼nde seyreden otomobile Ã§arparak aynÄ± aileden 3 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden olan yazar Emrah Serbes 13 yÄ±l 4 ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.
Moody's'ten Merkez BankasÄ±'nÄ±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in uyarÄ±
"BankanÄ±n etkinliÄŸine yÃ¶nelik artan zorluklar ve sÄ±kÄ±ntÄ±lar, kredi notunu aÃ§Ä±k bir ÅŸekilde negatif etkiliyor"
Zuhal Olcay "ErdoÄŸan'a hakaret"ten cezaevine girecek....
Ä°stanbul BÃ¶lge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, sanatÃ§Ä± Zuhal Olcay'a "CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret" suÃ§undan 11 ay 20 gÃ¼n hapis cezasÄ± verdi. Bu kararla Olcay'Ä±n cezaevine girmesi kesinleÅŸti.
DoÄŸuÅŸ Grubu Garanti BankasÄ±'nÄ± satacak mÄ±?
DoÄŸuÅŸ Grubu, son gÃ¼nlerde Ã§ok sert bir dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ yaÅŸayan Garanti BankasÄ± hisseleri ile ilgili aÃ§Ä±klama yaptÄ±. AÃ§Ä±klamada, DoÄŸuÅŸ Grubu YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Ferit Åžahenk'in banka hisselerinde sa
Yumurta Patates ile yarÄ±ÅŸÄ±yor Bir yÄ±lda yÃ¼zde 91 zamlandÄ±...
Yumurta fiyatlarÄ± geÃ§tiÄŸimiz yÄ±la oranla yÃ¼zde 91 artÄ±ÅŸ gÃ¶sterdi.
Dikkat! SÄ±caÄŸa Ã§arpÄ±lmayÄ±n...
Hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n artmasÄ± ile birlikte gÃ¼n iÃ§erisinde halsizlik, yorgunluk, baÅŸ aÄŸrÄ±sÄ± ÅŸikayetleri de artÄ±ÅŸ gÃ¶steriyor. GÃ¼neÅŸli ve sÄ±cak ortamlarda uzun sÃ¼re kalÄ±nmasÄ±, bilinÃ§ bulanÄ±klÄ±ÄŸÄ±
â€˜Ev yapÄ±mÄ±â€™ yoÄŸurt hastalÄ±klara ilaÃ§
Amerikaâ€™da yapÄ±lan bilimsel araÅŸtÄ±rma sonucunda her gÃ¼n ev yapÄ±mÄ± yoÄŸurt tÃ¼ketenlerde hassas baÄŸÄ±rsak hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gerilediÄŸi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.
Ä°ki Ã¼lke Suriye konusunda gizlice anlaÅŸtÄ±...
Ä°srail merkezli Haaretz gazetesine konuÅŸan Ä°srailli Ã¼st dÃ¼zey kaynaklar, Rusya ve Ä°srail arasÄ±nda Suriye konusunda gizli bir anlaÅŸma yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Afgan mÃ¼ltecinin intiharÄ± Seehoferâ€™e istifa baskÄ±sÄ±nÄ± artÄ±rdÄ±
Almanyaâ€™dan sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilerek Afganistanâ€™a gÃ¶nderilen mÃ¼ltecilerden biri intihar etti. SÃ¶z konusu geliÅŸme, dÃ¼n bu kiÅŸinin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 69 mÃ¼lteci hakkÄ±nda espri yapan Ä°Ã§iÅŸleri B
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Tek suÃ§u hayÄ±r sever olmak....
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AKP'nin en kÃ¶tÃ¼ projesi :15 Temmuz
Yorumcular canlÄ± yayÄ±nda birbirine girdi...
Hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ± vatandaÅŸÄ± bezdirdi...
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AltÄ±n :
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Ä°ÅŸte Ä°slam dÃ¼nyasÄ±nÄ±n ihtiyacÄ± olan ÅŸey....
Kur'an hocasÄ± Nesrin GenÃ§osman cezaevinde Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
MÃ¼slÃ¼manlar, mÃ¼nafÄ±klara Ã§ok aldanÄ±rlar....
GÃ¶kÃ§ek ile ilgili flaÅŸ iddia...
KitaplarÄ±n Ä°ntikamÄ±, Filmlerin Ä°htiÅŸamÄ±
Nifak'a karÅŸÄ± Ä°hlas....
Tek suÃ§u hayÄ±r sever olmak....
Allah'tan korkmuyorlar...
Kur-an'Ä±n yasaklanmasÄ± ne anlama geliyor?
AKP'nin en kÃ¶tÃ¼ projesi :15 Temmuz
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