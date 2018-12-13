96 bin esnaf kepenk kapattı, konkordatolar İstanbul ve Ankara'yı vurdu

Bu yıl on binlerce iş yeri kapanırken, binlerce esnaf kepenk indirdi. Ticaret Bakanı Pekcan’ın açıkladığı verilere krizin en ağır sonuçlarını İstanbul ve başkent yaşadı.







TBMM Genel Kurulu’nda Ticaret Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 2019 yılı bütçeleri görüşüldü.





Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, konkordato ilan eden şirket sayısını açıkladı.





Bakan Pekcan, "Anonim şirketlerde 294'e, limited şirketlerde 552'ye, toplam 846'ya ulaştı” dedi.





EN ÇOK İSTANBUL’DA





Pekcan, “Bunun 282'si İstanbul, 115'i Ankara, 65'i İzmir, 46'sı Kocaeli, 28'i Mersin, 25'i Bursa, 13'ü Hatay, 14'ü Kayseri, diğerleri de 260 civarında” diye ekledi.





BU YIL YAKLAŞIK 31 BİN ŞİRKET KAPANDI!





2017'de açılan şirketin 110 bin 575, kapanan şirketin ise 30 bin 648 olduğunu kaydeden Bakan, bu yıl ise açılan ticari firma sayısının 112 bin 300, kapanan ticari firma sayısının 30 bin 700 olarak gerçekleştiğini aktardı.





96 BİN ESNAF KEPENK İNDİRDİ!





Ruhsar Pekcan, 2017'de esnafın açtığı iş yeri sayısının 215 bin 160, kapanan iş yeri sayısının da 89 bin 173 olduğunu, bu yıl açılan esnaf iş yeri sayısının 214 bin 133, kapanan iş yeri sayısının da 96 bin 851 olduğunu söyledi. Pekcan, net 117 bin 282 esnafın iş yeri açtığını belirtti.





KONKORDATO NEDİR?





Konkordato, borçlarını ödemede zorlanan şirket ve kooperatiflerin, bir kısım borçlarından kurtularak borçlarını ödeyebilir duruma getirmeleri için uygulanan bir müessesedir. Bu uygulamada alacaklı ve borçluların konkordato müessesesi kapsamında borç ve alacakları yeniden yapılandırma işlemine tabi tutulmaktadır.