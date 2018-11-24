95 yaşındaki Alman'a 36 bin kişinin ölümünden soruşturma açıldı

Savcılık, Hans H. ismindeki kişinin İkinci Dünya Savaşı sırasında Avusturya'daki Mauthausen toplama kampında bekçilik yaptığını açıkladı. Alman SS Ordusu için çalıştığı söylenen Hans H.'nin söz konusu kampta görev yaptığı 1944 yazı ile 1945 ilkbaharı arasında en az 36 bin 223 kişinin hayatını kaybettiği düşünülüyor.







Bu ölümler gaz odalarında, ölümcül iğneler veya silahla infaz sonucunda olabildiği gibi bazı tutukluların da açlıktan veya donarak öldüğü belirtiliyor.





Savcılık, Hans H. gibi bekçilerin de bu süreçte önemli görevler üstlendiğini ve bu ölümlerden habersiz olamayacağını vurguladı.





Soruşturmanın devam ederek yargılanmaya geçilip geçilmemesine Berlin mahkemeleri karar verecek.







Almanya, 2011'de eski Nazi bekçisi John Demkanjuk'un yargılanarak ceza almasının ardından, İkinci Dünya Savaşı döneminde Yahudi Soykırımı'na destek olan diğer sorumluları cezalandırmak için büyük bir hukuki kampanya başlattı.







Ağustos ayında Amerika Birleşik Devletleri'nde yıllardır sınır dışı edilmeyi bekleyen 95 yaşındaki Nazi savaş suçları zanlısı Jakiw Palij, New York'taki evinden alınarak Almanya'ya gönderilmişti.