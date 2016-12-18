94 yaşında tekrar başkan adayı olacak!

Zimbabve'de İngiliz manda yönetimine karşı başlatılan ayaklanmaya liderlik eden, ülkenin ulusal kahramanı sayılan ve 1980 yılından beri devlet başkanlığı yapan Robert Mugabe Harare, 2018'de tekrar devlet başkanı olmak için aday olacak.





92 yaşındaki Mugabe'nin, 2018'de destekçileri tarafından tekrar devlet başkanı seçilmesi bekleniyor.







36 yıldır iktidar koltuğunu koruyan Mugabe, partisi ZANU-PF'nin yıllık konferasında yeniden partililerin desteğini aldı.





Mugabe'nin pozisyonunu koruyan en önemli etken olarak halef yokluğu görülürken son günlerde Mugabe destekçileri ve muhalifleri arasında sosyal medyada bir takım tartışmalar olduğu öne sürülüyor.





Bunun yanı sıra Mugabe, yurttaşlara birlik çağrısında bulunarak ''Çekişmeler bitmeli, parti ideolojiyi takip etmelidir'' şeklinde konuştu.





Robert Mugabe, geçen yıl Kasım ayında Antalya'da düzenlenen G20 Zirvesi'ne katılmak için geldiğinde Tayyip Erdoğan tarafından özel alaka görmüş ve ağırlanmıştı...







