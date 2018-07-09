93 Sivas ve Başbağlar projeleri!

Ali Emir Pakkan / samanyoluhaber.com







2 Temmuz bir büyük acının yıldönümü. 1993’te Sivas Madımak Oteli’nde 35 sanatçı öldürüldü. Çoğu Alevi ve sol görüşlüydü.







3 gün sonra Erzincan Başbağlar’dan bir haber geldi. 33 vatandaşımız katledilmişti. Hepsi sünniydi. Erzurum Yavi ve Çiçekli katliamları bunları izledi.





Olayların üzerinden 25 yıl geçti... Sosyal medyaya baktım yine herkes kendi acısına ağlıyor ve büyük fotoğrafı görmüyordu.





93 terör olayları Devlet Denetleme Kurulu ve Meclis Araştırma komisyonuna konu olmuştu. Ortaya çıkan bazı belgeler ve tanık ifadeleri katliamların kapsamlı bir planın parçaları olduğunu gösteriyordu. Derin devlet unsurları işin içindeydi...





Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonuna ifade veren dönemin Sivas Valisi Ahmet Karabilgin, olayın önceden hazırlanmış bir senaryonun ( proje) hayata geçirilmek istenmesinden ibaret olduğunu söylemişti. Vali Karabilgin olayların önlenmesi için askerî garnizondan yardım istediğini ancak gerekli yardımı alamadığını açıklamıştı.





Devlet Denetleme Kurulu’na gelen bir istihbarat raporunda ise şu cümleler dikkat çekiyordu:





“23 Mayıs 1993’te Bingöl-Elazığ karayolu kesilerek tezkere almış 33 silahsız askerin şehit edildiği olaydan sonra terörle mücadelede gayrinizami harp düzenine geçildi, iç güvenlik harekatı konsepti temelinde özel kuvvetler komutanlığı devreye sokuldu, Doğu ve Güneydoğu illerinde olağanüstü halin ilan edildi, koruculuk sistemi kuruldu. Sivas, Başbağlar, Yavi ve Çiçekli katlamlarından sonra da, demokratik çözüm arayışları tamamen sona erdirildi.”





93 olayları aydınlatılmadı. Bu yönde atılan adımların önü AKP tarafından kesildi.





Bugün ise daha farklı projelerle toplum ve siyaset biçimlendiriliyor.





Son itiraf 6 Temmuz’da başbakandan geldi. Anadolu Ajansı’nı ziyaret eden Binali Yıldırım, gazetecilerin “Sizi çok zorlayan, ‘Bu işe girmeseydik’ dediğiniz bir proje oldu mu” sorusuna “Hangi birini söylesem… Hoşuma gitmeyen proje 15 Temmuz” cevabını verdi. Bunun üstüne gazetecilerle Yıldırım arasında gülüşme gerçekleşti.





15 Temmuz darbe girişiminde 248 kişi hayatını kaybetmiş, 2196 kişi yaralanmıştı.



