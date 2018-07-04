Samanyolu Haber /Dünya / 92 yaşındaki kadın 72 yaşındaki oğlunu öldürdü /04 Temmuz 2018 15:11

92 yaşındaki kadın 72 yaşındaki oğlunu öldürdü

ABD'nin Arizona eyaletinde 92 yaşındaki bir kadın, kendisini huzurevine göndermeye çalışan 72 yaşındaki oğlunu öldürdü.

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Fountain Hills kasabası polis yetkililerine göre Pazartesi sabahı meydana gelen olaydan sonra yakalanan Anna Mae Blessing, oğlu ve oğlunun partneriyle birlikte yaşadığı evden götürülürken "Sen benim canımı aldın, ben de seninkini" diye bağırdı.

Cinayetten yargılanacağı açıklanan kadın polise, kendisini de öldürmeyi planladığını söyledi.

'Tabancaları sabahlığının ceplerine sakladı'

Polis kayıtlarına göre, Blessing sabahlığının ceplerine 1970'lerden kalma iki tabancayı saklayarak oğlu ve partnerinin yatak odasına girdi.

Oğlunu boynundan ve çenesinden vuran kadın daha sonra silahını oğlunun 57 yaşındaki partnerine çevirdi. Kavga sırasında silahını düşüren kadın bu kez diğer silahını çekti ama başarılı olamadı.

Oğlunun partneri evden kaçarak polise haber verdi.

Polisin evindeki koltukta otururken bulduğu Blessing, "yaptıkları için uyutulmayı" hak ettiğini söyledi.

Birinci derece cinayetin yanı sıra adam kaçırmadan da yargılanacağı belirtilen Blessing için 500 bin dolar kefalet ücreti kondu.

BBC Türkçe
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