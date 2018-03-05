90. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu; İşte kazananlar



Akademi Ödülleri olarak da bilinen sinema dünyasının en prestijli ödülleri sahiplerini buldu.



90. Akademi Ödülleri'nin dağıtıldığı gecede 'En İyi Film' kategorisindeki ödülün sahibi 'The Shape of Water' filmi oldu.



'The Shape of Water' filmi 13 dalda aday olurken onu 7 farklı dalda aday olan ‘Three Billboards Outside Ebbing, Missouri’ filmi takip etti. Ancak iki film de beklenen başarıyı yakalayamadı. 'The Shape of Water' en iyi film dahil 4 dalda Oscar kazanırken, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri’ filmi 2 dalda Oscar alabildi.



Ödül törenini bu sene ünlü televizyon talk show programcısı Jimmy Kimmel sundu.



Kimmel, geçen yıl kazanan filmin yanlış anons edilmesine atıfta bulunarak "Kazandı diye adını duyanlar hemen ayağa kalkmasınlar biraz beklesinler" diyerek sunumuna başladı.



Amerika'ya göçmen olarak geldiğini söyleyen oyuncu, yönetmen ve yapımcılar da sahnede yaptıkları konuşmalarda, Başkan Trump'ın göçmenlere yönelik politikalarına atfen, göçmenlere verdikleri desteği ifade ettiler.



Öte yandan Oscar töreni davetlilerine bu akşam Türk mutfağından lezzetler ikram edildi. Oscar menüsünde bu akşam, Adana kebap, içli köfte ve kabak tatlısı vardı.



İşte 90'ıncı Oscar Ödül Töreni'nin kazananları...



En İyi Film: The Shape of Water



En İyi Erkek Oyuncu: Gary Oldman (Darkest Hour)



En İyi Kadın Oyuncu: Frances McDormand (Three Billboards outside Ebbing, Missouri)?



En İyi Yönetmen: Guillermo del Toro (The Shape of Water)?



En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Sam Rockwell, (Three Billboards outside Ebbing, Missouri)



En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Allison Janney, (I, Tonya)



En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı: Darkest Hour



En İyi Belgesel: Icarus



En İyi Kostüm: Phantom Thread



En İyi Ses Kurgusu: Dunkirk



En İyi Ses Miksajı: Dunkirk



En İyi Prodüksiyon Tasarımı: The Shape of Water



En İyi Yabancı Film: A Fantastic Woman (Şili)



En İyi Kısa Animasyon: Dear Basketball



En İyi Animasyon: Coco



En İyi Görsel Efekt: Blade Runner 2049



En İyi Film Kurgusu: Dunkirk



En İyi Kısa Belgesel: Heaven Is a Traffic Jam on the 405



En İyi Kısa Film: The Silent Child



En İyi Uyarlama Senaryo: Call Me by Your Name



En İyi Orijinal Senaryo: Get Out



En İyi Sinematografi: Blade Runner 2049



En İyi Film Müziği: The Shape of Water?



En İyi Orjinal Şarkı: Coco?