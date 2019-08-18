9 yıllık cinsel işkencenin bedeli 4 ay tutukluluk

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki Emre Y., nisan ayında 15'inci kattaki evinden atlayarak intihar etti. Emre Y.'nin ablası Nur Aslı Kaynar'ın ifadesine göre; Emre Y., ilk olarak 9 yaşındayken akrabası Vedat Tarhan'ın istismarına maruz kaldı ve bu istismar, dokuz yıl boyunca sürdü. Tarhan ise 4 ay tutuklu kalmasının ardından geçen hafta tahliye edildi.







9 YAŞINDAYKEN BAŞLADI, 9 YIL SÜRDÜ





Abla Aslı'nın anlattığına göre, Tarhan'ın işi nedeniyle Emre Y.'nin ailesinin evinde yaşarken başlayan istismar vakaları, bir süre sonra devamlı hale geldi. Emre Y.'nin ailesine ait yazlıkta da süren istismar bir süre sonra son buldu.





ASKERDE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ, SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU





Emre Y. askerde arkadaşlarının 'el şakası' yapması sonucu sinir krizi geçirdi. Bunun üzerine de hastaneye kaldırıldı. Sonrasında Emre Y.'nin doktoru, aileyle görüşerek durumu anlattı. Ailenin yaşananları öğrenmesiyle birlikte Emre Y., tacizci şahıs hakkında suç duyurusunda bulundu.





SAVCILIK 50 GÜN BOYUNCA İŞLEM YAPMADI





Kendisine istismarda bulunan akrabası Tarhan'ı arayarak geçmişte yaşadıklarını konuşan Emre Y., görüşmeyi kayıt altına aldı ve Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.





Independent Türkçe'ye konuşan abla Aslı K., suç duyurusunun ardından geçen 50 gün içinde herhangi bir işlem yapılmamasının kardeşinin bunalımını derinleştirdiğini söyledi.





EMRE İNTİHAR ETTİ





Ablanın aktardığına göre Ahmet Emre Y. kendisine "Bana bunları yapan, hayatımı karartan bu kişiyle ilgili hiçbir işlem yapılmadı. Bana geri dönüş bile yapılmadı, ifadeye bile çağırmadılar" dedi. Emre Y. 29 Nisan'da intihar etti.





SAVCI İNTİHAR VAKASINI İNCELEDİ, İŞLEM BAŞLATTI





Emre Y.'nin ablası, kardeşinin, 29 Nisan'da 15'inci kattaki evinin balkonundan atlayarak intihar ettikten sonra vakayı incelemek için olay yerine gelen savcıya olayı anlattıklarını söyledi.





Kardeşinin suç duyurusunda bulunduğunu söylediklerini belirten Aslı, savcının suç duyurusu dosyası ile intihar dosyasını birleştirdiğini ve Tarhan hakkında işlem başlatıldığını aktardı.





İNTİHARDAN 2 GÜN SONRA TUTUKLANDI





Tarhan, Ahmet Emre Y.'nin intiharından iki gün sonra gözaltına alındı, ardından tutuklandı. Tutuklu olduğu dönemde yapılan tahliye başvuruları reddedildi.





Hazırlanan iddianamede çocuğa cinsel istismar suçunu düzenleyen Türk Ceza Kanunu'nun 103'üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Mağdurun on iki yaşını tamamlamamış olması hâlinde verilecek ceza on sekiz yıldan az olamaz" hüküm ve aynı maddenin altıncı fıkrasında yer alan "Suç sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü hâlinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur" hüküm ile cezalandırılması talep edildi.





İLK DURUŞMADA TAHLİYE EDİLDİ





8 Ağustos'ta ilk kez hakim karşısına çıkan Tarhan, "Delillerin büyük ölçüde toplanması, tutuklu kaldığı süre, sanığın kaçma ve delilleri karartma şüphesi bulunmayışı, sabit ikamet sahibi olması" gibi gerekçelerle tahliye edildi.





'KARDEŞİMİ İSTİSMAR ETTİ, SABAH UYANDI ANNEMİN YEMEĞİNİ YEDİ'





Emre Y.'nin ablası Aslı K., tahliye kararına tepki göstererek, şunları söyledi:





Yalnızca 4 ay tutuklu kaldı. Kardeşim onun yaşattıkları yüzünden intihar etti. Şimdi o adam elini kolunu sallaya sallaya gezerek bir başkasını mı istismar edecek.

Bu adam yıllarca benim annemin yaptığı yemeği yedikten sonra gece kardeşimi istismar etmiş, sonra sabah kalkıp yine annemin hazırladığı kahvaltıda sofraya oturdu.





SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI





Emre'nin istismarcısının tahliye edildiğini duyan sosyal medya kullanıcıları #EmreyeNasılKıydınız Hashtag'ı ile tepkilerini dile getirdi.