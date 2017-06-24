Samanyolu Haber /Gündem / 9 yaşındaki kız çocuğuna parke taşıyla vurdu, son 50 yılın en iyi yargısı serbest bıraktı /24 Haziran 2017 15:14

9 yaşındaki kız çocuğuna parke taşıyla vurdu, son 50 yılın en iyi yargısı serbest bıraktı

Samsun'da 9 yaşındaki kız çocuğuna arkadan yaklaşarak parke taşıyla başından vuran Osman Ç. serbest bırakıldı.

9 yaşındaki kız çocuğuna parke taşıyla vurma anı kamerada

Erzurum'da evinin penceresinden havalı tabancayla ateş ederek sokakta oyun oynayan 4 yaşındaki Sümeyye Boz ile 6 yaşındaki İkra Kaya’yı sırtından vuran 27 yaşındaki Ömer Murat Akçay’ın tutuklanmasının ardından, çocuğa yönelik bir şiddet haberi de Samsun’dan geldi.

Merkez Atakum İlçesi’nde inşaat işçisi Osman Ç., evinin önünde arkadaşlarıyla bisikletle gezen A.M.A. isimli kıza saldırdı. Eliyle arkasına gizlediği büyük bir parke taşıyla yavaşca gelen Osman Ç., arkası dönük kızın başına sert bir şekilde vurdu. Yere yığılan kız kendinden geçti. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

Yaşanan bu olay bölgedeki bir güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan küçük kız, tedavi altına alındı. Sağlık durumu iyi olan A.M.A. bir süre kontrol altında tutulduktan sonra taburcu edilecek.

TACİZDEN YAKALANDI, SERBEST KALDI

Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için ise polis soruşturma başlattı. Güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Bu olaydan 2 ay sonra yine Atakum İlçesi’nde otobüs durağında otobüs bekleyen bir genç kıza tacizde bulunan Osman Ç., çevredekiler tarafından etkisiz hale getirilerek polise teslim edildi. Polis tarafından gözaltına alınarak merkeze götürülen şüphelinin 9 yaşındaki A.M.A.’yı darp eden kişi olduğu güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edildi.

Doğu Perinçek: Türk yargısı son 50 yılın altın çağını yaşıyor!

Bu mu kötü yargı. Bundan daha iyi yargıyı nereden bulacaksınız.

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9 yaşındaki kız çocuğuna parke taşıyla vurma anı kamerada

9 yaşındaki kız çocuğuna parke taşıyla vurma anı kamerada

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