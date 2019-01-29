Samanyolu Haber /Politika / 9 HDP'linin daha dokunulmazlık dosyası Meclis'te /29 Ocak 2019 19:00

9 HDP'linin daha dokunulmazlık dosyası Meclis'te

HDP’li 8 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları Meclise ulaştı. Dosya sayısı 209 oldu

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HDP'den 8 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası TBMM Başkanlığına sunuldu. Son gelen fezlekeler ile Meclise ulaşan dosya sayısı 209 oldu.

Milletvekillerinin yasama dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan fezlekeler Meclis’e devam ediyor. HDP’li 8 milletvekili hakkında hazırlanan toplam 9 fezleke, Meclis Anayasa ve Adalet Komisyonlarına sunuldu.

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna sevk edilen milletvekillerinin isimleri şöyle:

HDP Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan,

HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun,

HDP Diyarbakır Milletvekili Adnan Selçuk Mızraklı,

HDP Mardin Milletvekili Pero Dundar,

HDP Adana Milletvekili Kemal Peköz,

HDP Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş,

HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan,

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu.

Gelen dosyalar arasında Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın iki dosyası bulunuyor.

Son gelen fezlekeler ile Meclise ulaşan dosya sayısı 209 oldu.

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