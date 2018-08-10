9 ay sonra ilk kez hakim karşısına çıkacak Mehmet gündem, cezaevini anlattı

Mehmet Gündem, P24’ün avukatları tarafından 2018 Ağustos ayında gerçekleştirilen cezaevi ziyareti sırasında anketi yanıtladı.





Bu anket, cezaevlerinde tutuklu veya hükümlü olarak bulunan gazetecilerin koşullarını ve karşılaştıkları zorlukları ortaya koymak amacıyla P24 Bağımsız Gazetecilik Derneği tarafından yapılan bir soruşturma kapsamında gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma, tutuklu gazetecilerin cezaevinde karşılaştıkları sorunların çözümüne katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.





İsim: Mehmet Gündem





Milliyet gazetesi eski yazarı Mehmet Gündem, Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’na yönelik bir soruşturma kapsamında, 1 Kasım 2017 tarihinde 44 kişi ile birlikte gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece “örgüt üyeliği” iddiasıyla tutuklandı. Hakkındaki iddianamede 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istenen Gündem, tutuklandıktan 9 ay 14 gün sonra ilk kez hâkim karşısına çıkacak. Gündem’in yargılandığı davanın ilk duruşması 14 Ağustos 2018 tarihinde İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.





Cezaevi: Silivri 9 No’lu Ceza İnfaz Kurumu





Tutuklanma tarihi: 8 Kasım 2017





Tutuklu/hükümlü: Tutuklu









1. Koğuşta mı yoksa hücrede mi kalıyorsunuz? Koğuşunuzu/hücrenizi kaç kişiyle paylaşıyorsunuz?





Üç kişilik koğuşta üç kişi kalıyoruz.





2. Açık havadan günde kaç saat istifade edebiliyorsunuz? Hücre avlusuna mı yahut ortak alana mı çıkarılıyorsunuz?





Sabah 08:00 ile akşam 08:00 arasında faydalanabiliyoruz. Kendi hücremizin avlusuna çıkabiliyoruz.





3. Cezaevi yemekleriyle ilgili herhangi bir sorunla karşılaştınız mı? Sağlık ihtiyaçlarınıza ve diyetinize uygun yemek veriliyor mu?





Yemeklerle ilgili sorun yaşamadım.





4. Isıtma, sıcak su, çamaşır, temizlik, vs. temel ihtiyaçlarınızı karşılamakta sorun yaşadınız mı?





Çamaşırları 7,5 TL karşılığında yıkıyorlar. Isıtmak ve sıcak su ile ilgili sorunumuz yok.





5. Herhangi bir sağlık sorununuz ya da kullandığınız reçeteli ilaç var mı? Talep ettiğinizde doktor/psikolog ile görüşmeniz sağlandı mı? Kullandığınız ilaçlar temin edildi mi?





Herhangi bir sağlık sorunum yok. Buradaki revire şimdiye kadar bir kere gittim.





6. Mektup alırken veya gönderirken herhangi bir engel ya da kısıtlamayla karşılaştınız mı?





Mektup kısıtlamamı kaldırdılar, ondan sonra bir sıkıntı yaşamadım.





7. Dilediğiniz kitapları, gazeteleri veya diğer süreli yayınları edinme konusunda kısıtlamalar yaşadınız mı? Hücre veya koğuşunuzda toplamda kaç kitap bulundurmanıza izin veriliyor?





İstediğim kitap/gazeteyi alabiliyorum. Kişi başına 10 kitap bulundurma hakkımız var. Ders kitapları bu sınırlamaya dahil değil.





8. Avukatlarınız ve birinci derece yakınlarınız sizi hangi sıklıkla ziyaret edebiliyor? Birinci derece yakınlarınız dışında akrabalarınız veya arkadaşlarınızla görüşebildiniz mi?





Avukatlarımın kısıtlaması yok. OHAL kalktıktan sonra açık görüş ayda bire düşürüldü. Arkadaş görüşüne izin vermediler. Birinci derece akrabalarım dışındaki akrabalarımla da henüz görüşemedim.





Ayrıca OHAL’den sonra haftada 1 saat spor hakkımız oldu.





9. Bir milletvekili tarafından ziyaret edildiniz mi? Evet ise, kimler?





Hayır.





10. Savunmanızı hazırlamakta zorlandığınız durumlar oldu mu? Savunma yazmanız için bilgisayara, kütüphaneye, dosyanıza erişim sağlanıyor mu?





Savunmamı henüz hazırlamadım.





11. Herhangi bir kötü muamele ya da sözlü ve/veya fiziksel tacizle karşılaştınız mı? Evet ise şikâyette bulundunuz mu? Şikâyetiniz sonrasında nasıl bir gelişme yaşandı?





Hiçbir kötü muameleye maruz kalmadım.





12. Dilekçe vererek talepte bulunduğunuz istekler gerçekleşti mi? Gerçekleşen/gerçekleşmeyen talepleriniz neler?





Genel olarak gerçekleşiyor.





13. Yukarıda belirtilenlere ek olarak ihtiyaçlarınızı belirtir misiniz?



