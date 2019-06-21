Samanyolu Haber /Gündem / 9.7 milyon öğrenci 33 milyar lira borçlandı /21 Haziran 2019 09:16

9.7 milyon öğrenci 33 milyar lira borçlandı

Genç işsizlik rekor kırımca üniversite mezunları kredi borçlarını ödeyemez hale geldi

SHABER3.COM

Son bir yılda üniversite mezunu işsiz sayısı 262 bin kişi artarak 1 milyon 87 bin kişi olarak gerçekleşti. AKP kredi borçlarını son 10 yılda 5 kere yapılandırılmasına karşın işsiz gençlerin sırtındaki borç kamburu sorunu bir türlü çözülemiyor. CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, borçların silinmesi için yasa teklifi verdiğini belirterek “Eğitimli gençlerin iş bulamaması, geleceğimiz açısından vahim bir tablo” değerlendirmesini yaptı. Ayrıca, Bulut'un konu hakkındaki soru önergesine Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan yanıt geldi. Son 10 yılda da toplam 9 milyon 732 bin 129 öğrenciye 33 milyar 771 milyon lira öğrenim kredisi verildiği açıklandı.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre genç işsizlikte her dört üniversite mezunu gençten birisi işsiz. CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, üniversiteden mezun olan on binlerce gencin iş bulamadığı gibi, öğrenimlerini sürdürebilmek için aldıkları krediyi de ödeyemediğine dikkat çekerek, konuyu TBMM gündemine taşımıştı.


 
Buna göre,

2013’te 674 bin 73 öğrenciye 2 milyar 279 milyon lira,

2014’te 875 bin 853 öğrenciye 2 milyar 984 milyon lira,

2015’te 1 milyon 19 bin 458 öğrenciye 3 milyar 758 milyon lira,

2016’da 1 milyon 150 bin 693 öğrenciye 5 milyar 593 milyon lira,

2017’de 1 milyon 190 bin 856 öğrenciye 5 milyar 936 milyon lira,

2018’de 1 milyon 171 bin 507 öğrenciye 5 milyar 936 milyon lira,

İçinde bulunduğumuz 2019’da şimdiye kadar 1 milyon 186 bin 674 öğrenciye 614 milyon lira ödeme yapıldı.

2009-2019 arasında toplam 9 milyon 732 bin 129 öğrenciye 33 milyar 771 milyon 682 bin lira tutarında öğrenim kredisi ödemesi yapıldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 9.7 milyon öğrenci 33 milyar lira borçlandı Sonraki Haber >>

Yıldırım 'gazeteciler'in verdiği soruya çalışmamış

Yıldırım 'gazeteciler'in verdiği soruya çalışmamış

Arazi aracı tepeden yuvarlandı

Arazi aracı tepeden yuvarlandı

Cüneyt Arkın'dan ilginç video: Ey Amerika sen bizi ne sandın lan!

Cüneyt Arkın'dan ilginç video: Ey Amerika sen bizi ne sandın lan!

'Fransa'da gösterilen milli muharip uçağın maketi Almanya'da üretildi' iddiası

'Fransa'da gösterilen milli muharip uçağın maketi Almanya'da üretildi' iddiası

Ekrem İmamoğlu TRT yayınında TRT'yi böyle eleştirdi

Ekrem İmamoğlu TRT yayınında TRT'yi böyle eleştirdi

Kameralar önünde titreme krizine giren Merkel korkuttu

Kameralar önünde titreme krizine giren Merkel korkuttu

TİM'den komik film: Türkiye gittikçe güçleniyor, acilen ekonomisine müdahale edip yok etmeliyiz

TİM'den komik film: Türkiye gittikçe güçleniyor, acilen ekonomisine müdahale edip yok etmeliyiz

Ali Sirmen: Askeri darbeleri biliyorum, böyle bir dönem görmedim

Ali Sirmen: Askeri darbeleri biliyorum, böyle bir dönem görmedim

Trump danışmanına böyle sinirlendi: Öksüreceksen odadan çık

Trump danışmanına böyle sinirlendi: Öksüreceksen odadan çık

Vaatleri ne kadar yerine getridi

Vaatleri ne kadar yerine getridi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:10:48