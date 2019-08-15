885 şirkete bunun için el koydular

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti, 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünü bahane ederek Hizmet Hareketi'ne yakın 885 şirkete Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile el koymuştu.





Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen şirketlerin nasıl yağmalandığı yönetim kurulunda yer alan isimler ele veriyor.





TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, İstanbul Beyoğlu'nda iki dönem AKP'den belediye meclisi üyesi olarak görev yapmıştı. Gülal, Beyoğlu belediye başkan adayı adayı da olmuştu.





BOYDAK'TAN KAYNAK'A KADAR HEPSİNDE AKP'Lİ İSİMLER





Boydak Holding, Kaynak Holding, Naksan Holding, Uğur Soğutucu, Aynes Gıda, Dumankaya İnşaat, Aydınlı Hazır Giyim ve Denizli Patlayıcı Sanayi gibi sektörlerinin lokomotif şirketlerinin yönetiminde çok sayıda AKP'li isim bulunuyor.







Belediye şirketlerini, kamu bankalarını, Türk Telekom ve Türk Hava Yolları gibi Kamu İktisadi Teşebbüsleri'ni (KİT) iki üç maaş alan isimlerle dolduran AKP Hizmet Hareketi'ne yakın şirketleri de böyle hortumluyor.





AKP'DEN MİLLETVEKİLİ ADAYI BOYDAK YÖNETİMİNDE





BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre; TMSF'nin el koyduğu Boydak Holding'e kayyım olarak atanan Alpaslan Baki Ertekin, 7 Haziran 2015 seçimlerinde AKP'den İstanbul milletvekili aday adayı oldu.





AKP döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Spor A.Ş. gibi birçok şirkette yöneticilik ve genel müdürlük de yapan Ertekin, Boydak Holding'de genel müdür (CEO) olarak görev yapıyor.







O İSİM DE BOYDAK'TA





TMSF'nin Boydak Holding'e atadığı bir başka yönetim kurulu üyesi Muhammed Emin Sarıoğlu da aynı zamanda AKP Üsküdar ilçe Başkanlığında yürütme kurulu üyesi.





Aktif büyüklüğü 11 milyar 28 milyon TL olan Boydak Holding çatısı altında, bünyesinde Bellona, Mondi, Deco, İstikbal, Boydak Enerji, Muradiye Elektrik Üretim A.Ş, Erciyes Çelik Halat, HES Kablo, Türkiye Finans (Yüzde 20'lik payı), Boyçelik ve Boyteks gibi 30'un üzerinde şirket faaliyet gösteriyor.





AKP'LİLERE "KAYNAK" HOLDİNG





TMSF'ye devredilen, Sürat Kargo ile Sürat Basım Yayın gibi 43 şirketi bünyesinde bulunduran Kaynak Holding'e ise AKP Sarıyer İlçe Başkanı Yardımcısı İlhan Bal yönetim kurulu üyesi olarak atandı.





İlhan Bal (sağdan 1'inci) aynı zamanda AKP Sarıyer İlçe Başkanlığı'nda idari ve mali işlerden de sorumlu.





AKP'nin eski Üsküdar ilçe başkanı Halit Hızır da Kaynak Holding'e yönetim kurulu üyesi olarak atandı.





UĞUR SOĞUTMA'YA ÇÖREKLENEN AKP MİLLETVEKİLLERİ





Uğur Derin Dondurucu markasıyla bilinen Uğur Soğutma Şirketine ise AKP 24'üncü dönem Niğde Milletvekili Ömer Selvi yönetim kurulu üyesi olarak atandı.





Muhammet Subaşıoğlu (sağdan 1'inci), Aynes Gıda'ya atanan AKP'lilerden sadece biri.





AKP Denizli eski İl Başkanı Erol Aykut da Uğur Soğutma Şirketi'ne atandı. Aykut, AKP'de Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu Başkanlığı da yaptı.





Uğur Soğutma'nın aktif büyüklüğü ise 2 milyar 63 milyon TL'yi buluyor.





AKP'Lİ ESKİ BELEDİYE BAŞKANI





Yoğurt, süt ve ayran markaları ile bilinen Aynes Gıda'ya yönetim kurulu üyesi olarak Denizli Merkezefendi ilçesi eski belediye başkanı Muhammet Subaşıoğlu atandı.





AKP'den iki defa milletvekili adayı da olan Subaşıoğlu, AKP Denizli il başkan yardımcılığı da yaptı.





ADAY ADAYLARI DA LİSTEDE





El konularak TMSF'ye devredilen Dumankaya İnşaat'a ise AKP Üsküdar belediye başkanı aday adayı Polat Sağır atandı.





AKP Sarıyer Belediye Meclis Üyesi İsmail Bülbül de Dumankaya İnşaat'm Yönetim Kurulu Üyesi. AKP'den Sarıyer belediye başkan aday adayı olan Bülbül, AKP ilçe başkanlığında yerel yönetimlerden sorumlu birim başkanı.





İL BAŞKAN YARDIMCILARI





TMSF'ye devredilen Denizli Patlayıcı Sanayi Hafriyat ve Madencilik Şirketi'ne de yönetim kurulu üyesi olarak AKP Denizli il başkan yardımcısı Yusuf İzzet Ayhan atandı.





Şirketin bir başka üyesi de AKP'li Arnavutköy Belediyesi Meclis Üyesi Nail Çamlı.





Aktif büyüklüğü 4 milyar 49 milyon TL olan Aydınlı Hazır Giyim Şirketi'nde yönetim kurulu üyesi olan Habil Yazıcı aynı zamanda AKP İstanbul il başkan yardımcısı.



