86 yaşında tutuklanan hayırsever işadamı: Firar etmedim, eşime bakmak zorundaydım

Niğde'de Hizmet hareketine yönelik operasyonlarda 86 yaşındaki hayırsever işadamı Celal Afşar 1 Temmuz'da tutuklanmıştı. Niğde'nin tanınmış simalarından olan işadamı Afşar hakim karşısına çıktı.





Niğde imamı olduğu yönündeki suçlamayı kabul etmeyen Afşar ''1990'dan sonra birkaç kere Amerika'ya gittim. Gülen ile 2 defa görüşme yaptık. Belediye başkanları ve bürokratlar ziyaretime gelir, benden hayır duası alırlardı.' dedi.



Celal Afşar 1 Temmuz'da gözaltına alınmıştı







Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ iddiasıyla yargılanan Celal Afşar il imamı olduğu iddialarının doğru olmadığını, firar etmediğini ve yatalak hasta eşine bakmak için teslim olmadığını belirtti. Afşar verdiği ifadesinde, “1990’dan sonra birkaç kere Amerika’ya gittim. Gülen ile 2 defa toplu dini görüşme yaptık ve en son 4 sene önce gittim. Amerika’dan gelen misafirleri okulda karşıladım, misafir ettim. Ama gelenlerin görevlerini bilmiyorum” dedi.





Mahkeme başkanının, “Niğde’de göreve başlayan belediye başkanları ve bürokratlar ziyaretine gelir miydi?” sorusuna da Afşar, “Evet gelirdi, benden hayır duası alırlardı. Genelde herkes gelir. Niğde’de beni herkes tanır” yanıtını verdi. Celal Afşar, Bank Asya hesabındaki yaklaşık 900 bin lirayı da herhangi bir talimat doğrultusunda kullanmadığını ifade etti.





Mahkeme heyeti Celal Afşar'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.





EŞİ YATALAK HASTA, KIZI VE DAMADI DA TUTUKLU





Celal Afşar'ın eşinin yatalak hasta olduğu, evde bakım hizmetini yapabilecek kızı ve damadının da daha önce tutuklandığı biliniyor.