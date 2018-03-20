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85 askere gözaltı kararı
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85 askere gözaltı kararı
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20 Mart 2018 09:58
85 askere gözaltı kararı
Kayseri merkezli 18 ilde bu sabah başlatılan operasyonda 37'si muvazzaf 85 askere gözaltı kararı verildi
SHABER3.COM
TSK'yı bitirmeye yönelik operasyonlar devam ediyor. Bu sabah gerçekleşen operasyonda 85 askeri personele gözaltı kararı verildi.
Gözaltı kararı verilenler arasında meslekten ihraç edilen subay, astsubay, muvazzaf subay ve astsubaylar ile askeri öğrencilerin de yer aldığı öğrenildi.
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