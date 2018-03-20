85 askere gözaltı kararı

Gözaltı kararı verilenler arasında meslekten ihraç edilen subay, astsubay, muvazzaf subay ve astsubaylar ile askeri öğrencilerin de yer aldığı öğrenildi.

TSK'yı bitirmeye yönelik operasyonlar devam ediyor. Bu sabah gerçekleşen operasyonda 85 askeri personele gözaltı kararı verildi.