Samanyolu Haber /Gündem / 85 askere gözaltı kararı /20 Mart 2018 09:58

85 askere gözaltı kararı

Kayseri merkezli 18 ilde bu sabah başlatılan operasyonda 37'si muvazzaf 85 askere gözaltı kararı verildi

SHABER3.COM

TSK'yı bitirmeye yönelik operasyonlar devam ediyor. Bu sabah gerçekleşen operasyonda 85 askeri personele gözaltı kararı verildi. 
Gözaltı kararı verilenler arasında meslekten ihraç edilen subay, astsubay, muvazzaf subay ve astsubaylar ile askeri öğrencilerin de yer aldığı öğrenildi. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 85 askere gözaltı kararı Sonraki Haber >>

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:33:44