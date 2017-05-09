841 kişi cezaevlerinde ölümü bekliyor

Bakanlık verilerine göre, cezaevlerinde 841 hasta Adli Tıp Kurumu uygun gördüğü halde tahliye edilmeyi beklerken, 1086 hasta mahkûm ise raporları kabul edilmediği gerekçesi ile ölümü bekliyor.





Adalet Bakanlığı, son 2 yılda ağır hastalığı nedeniyle ceza ertelemesi için başvuruda bulunan mahpus sayısını 171 olarak, ceza ertemesi uygun görülen ancak henüz tahliye edilmeyen hasta mahpus sayısının 31 kadın olmak üzere 841 olduğunu açıkladı.





Bakanlık, son beş yılda cezaevlerinden tahliye edilemeden 451 mahkûmun yaşamını yitirdiğini, hapishanelerde ağır hastalığına rağmen, “toplum güvenliği” gerekçe gösterilerek tahliye edilmeyen 9 mahkûm daha bulunduğunu aktardı. Kayıtlara göre, en fazla hasta mahpus ölümü 2016 yılında gerçekleşti. Ceza ertelemesi için bekleyen 172 tutuklu ve hükümlü geçen yıl hapishanede yaşamını yitirdi. 2017’nin yılının ilk iki ayında ise, haftada yaklaşık 3 mahpusun, hastalığı nedeniyle, tahliye edilmeyi beklerken yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.





841 kişi tahliye bekliyor





Hastalığı sebebiyle tahliye edilmeyi bekleyen 795’i hükümlü, 46’sı ise tutuklu kişi bulunuyor. Son iki senede hasta olduğunu beyan ederek, ceza ertelemesi için Adli Tıp Kurumu’na başvuruda bulunan mahpus sayısı ise yüzde 149 oranında artış göstererek, 49’dan 122’ye yükseldi. Adli Tıp Kurumu’nda ceza tehir işlemleri başlatılan 171 mahpusun, 132’si hükümlü, 39’u ise tutuklu. Söz konusu mahpusların, 6’sı kadın, 165’i ise erkek. Adalet Bakanlığı’nın, “Ceza tehiri için, en az 3 hekim imzalı sağlık kurulu raporu düzenlenen tüm devlet veya üniversite hastanelerinin raporları kabul edilmektedir” açıklamasına karşın Adli Tıp Kurumu tarafından ceza ertelemesi için uygun görülmeyen raporların sayısı katlanarak artıyor. Bakanlık verilerine göre, hastane raporlarına karşın 1086 kişinin ceza ertleme talebi Adli Tıp Kurumu tarafından uygun görülmedi. 2017 yılının ilk iki ayında, ceza tehiri Adli Tıp Kurumu’nca uygun görülmeyen hükümlü ve tutuklu sayısı 69 oldu. Hayati risk taşıyan veya hayatını tek başına sürdüremeyeceği Adli Tıp Kurumu tarafından belirlenen, ancak Emniyet birimlerince, ilgili savcılıklara “toplum güvenliği için tehlikelidir” yönünde görüş bildirildiği için ceza tehir kararı işleme konmayan 10 mahkûm olduğu ortaya çıktı.





5 yılda 832 tahliye





Son beş yılda ağır hastalığı nedeniyle tahliye edilen mahpus sayıs ise 832’de kaldı. Buna göre 2013 yılında 162, 2015 yılında 130, 2015 yılında 282, 2016 yılında 224, 2017 yılında da 34 mahkûm cezaevinden tahliye edildi.