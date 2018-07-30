Samanyolu Haber /Gündem / 82 yaşındaki adamı biber gazıyla öldüren polislerden pişkin savunma: Mağdur biziz /30 Temmuz 2018 08:28

82 yaşındaki adamı biber gazıyla öldüren polislerden pişkin savunma: Mağdur biziz

Giresun’da 82 yaşındaki Yusuf Topal’a biber gazı sıkıp ters kelepçe takıp yerde sürükledikten sonra ölümüne sebep olan iki polis memurunun savcılık ifadeleri ortaya çıktı. Polis memurları ifadelerinde, Topal’ın güçlük çıkardığını ve asıl mağdurların kendileri olduğunu savundu.

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Haklarında soruşturma başlatılan iki polis, doktorun ‘beyaz kod’ vermesi üzerine olay yerine gittiklerini anlattı. Sağlık merkezi önünde gözaltına almak istedikleri 82 yaşındaki adamın kendilerine direndiğini belirten polisler, bu nedenle ters kelepçe takmak ve biber gazı kullanmak zorunda kaldıklarını iddia etti. Polisler, “Topal bize güçlük çıkardı, olayda asıl mağdur biziz” dedi.
 
Bu arada ailenin şikayeti üzerine İl Sağlık Müdürlüğü, sağlık merkezindeki doktor Ö.Y. hakkında soruşturma başlattı. Topal‘ın eşi Fatma Topal için evde bakım hizmeti kararı olmasına rağmen bu kararın uygulanması için gereğini yapmadığı iddiası araştırılacak.

Doktor Ö.Y.’nin, bir hafta önce de başka bir hastaya bakmadığı gerekçesiyle Sağlık Bakanlığı’na şikayet edildiği öne sürüldü.

Topal, yürüme güçlüğü çeken 82 yaşındaki eşi Fatma Topal’ın kronik hastalıkları için kullandığı ilaçların bitmesi üzerine 15 Temmuz Şehitler Aile Sağlığı Merkezi’ne gitmiş, burada reçete yazmayan doktor Ö.Y. ile tartışmıştı.

Doktorun polis ekiplerini çağırması üzerine sağlık merkezine giden polisler, 82 yaşındaki adamı kaba kuvvetle gözaltına almak için uğraşmış, polisler, kendilerine direnen Topal’a önce biber gazı sıkmış, ardından da ters kelepçeleyerek yerde sürüklemişti. Yaşananların ardından Topal kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.
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