800 milyon aktif kullanıcı!

Instagram, New York'ta yaptığı etkinlikte aylık aktif kullanıcı sayısının 800 milyon kişiye ulaştığını duyurdu.





Aynı açıklamaya göre, Instagram'ın günlük aktif kullanıcı sayısı ise 500 milyon kişiye ulaştı.





Facebook'un bünyesinde bulunan Instagram 5 ay içerisinde, aylık aktif kullanıcı sayısını 100 milyon arttırdı.





Sosyal medyadaki ağırlığı özelikle Facebook tarafından satın alınması ardından hızla artan Instagram, son zamanların kuşkusuz en popüler uygulamalarının arasında. Facebook, Instagram'ı 2012 yılında 1 milyar dolar karşılığında bünyesine katmıştı.