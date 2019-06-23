Samanyolu Haber /Gündem / 800 binlik fark sonrası balkona çıkamadı, açıklamayı Twitter'dan yaptı /23 Haziran 2019 21:23

800 binlik fark sonrası balkona çıkamadı, açıklamayı Twitter'dan yaptı

Tayyip Erdoğan, tekrarlatarak 800 bin oy fark yediği İstanbul seçim sonuçlarının ardından balkona çıkamadı, Twitter'dan açıklamada bulundu.

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Erdoğan, İstanbul seçimi sonrası yaptığı açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi sonuçlarının İstanbul'umuz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Milli irade bugün bir kez daha tecelli etmiştir. Gayrı resmi sonuçlara göre seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum" dedi.

Erdoğan, "Bundan önce olduğu gibi önümüzdeki süreçte de demokrasiden, hukukun üstünlüğünden, ülkemizin barış, refah ve istikrarından taviz vermeden, Cumhur İttifakı'nın ilkeleri çerçevesinde, birlik ve beraberlik içinde, 2023 hedeflerimize yürüyeceğiz" ifadesini kullandı.
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