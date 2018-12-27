Samanyolu Haber /Eğitim / 8 üniversiteye rektör ataması /27 Aralık 2018 10:51

8 üniversiteye rektör ataması

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre 8 üniversiteye yeni rektör atandı.

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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. İlter Kuş, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Sami Özgül, Harran Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mehmet Kul, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mümin Şahin, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Muhammed Fatih Andı, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Kerim Güney ve Çankaya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Can Çoğun atandı.

Söz konusu atamalar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13. ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2., 3., ve 7. maddeleri gereğince gerçekleştirildi.
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