Samanyolu Haber /Gündem / 8 TRT çalışanı tutuklandı /19 Temmuz 2017 20:20

8 TRT çalışanı tutuklandı

MİT'in fişleme listeleriyle gözaltına alınan eski TRT çalışanı 9 kişiden 8'i tutuklandı.

SHABER3.COM

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen cadı avı kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen eski TRT çalışanları muhabir Efnan Y.,  baş teknisyen Faysal A., mühendisler Serkan C. ve  Özgür Ş., şef teknisyen Satı D., yapım görevlileri Şule R., Uğur Y., Tuba E., ile Yunus G.'nin hakimlik sorguları tamamlandı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği 9 kişiden 8'inin tutuklanmasına karar verdi. 

Bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.  

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 18 eski TRT çalışanı hakkında gözaltı kararı çıkarmış, 10 isim gözaltına alınmıştı.
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