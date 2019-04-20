Ömer Asaf 8 aylık bir bebek ve o da hapiste!

İki ay önce çok sevdiği öğrencilerine tekrar kavuşan Fatma öğretmen 2015 yılına ait bir bilgi notu yüzünden bebeği Ömer Asaf ile birlikte hapse atıldı.

15 Temmuz 2016'daa sonra Valilik kararı ile açığa alınan Fatma Erden 30 ay bekletildikten sonra iki ay önce görevine geri dönmüştü.

Köprüören Tek Termik Ortaokulu’nda Teknoloj ve Tasarım Öğretmeni olarak görev yapıyordu.

CEZAEVİNDE KALORİFER YANMIYOR

Kendisinin de 13 Şubat 2017’de Bylock iddiasıyla tutuklandığını ifade eden matematik öğretmeni Necip Erden, “İçerik bulamadıkları için 18 Ekim 2017’de tahliye edildim. 31 Ocak 2018’de de 6 yıl 3 ay hapis cezasına verildi. Dosyam Yargıtay’da." dedi.

"Şu an bebeğimizin içeride olması en büyük sıkıntımız." diyen Erden, "Biraz önce eşimle telefonda görüştüm. Kütahya’da kar yağıyor ve cezaevinin kaloriferleri yanmıyormuş. Sadece akşamları biraz yakıyorlarmış. Oğlum perişan bir şekilde üşüyor.” diye konuştu.

İLK DURUŞMA 16 MAYIS'TA

Tutukluluğa itiraz için Tavşanlı Sulh Ceza Mahkemesi’ne eşi ve kendi iki ayrı dilekçe veren Fatma Erden’in ilk mahkemesi 16 Mayıs’ta Kütahya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.





8 aylık Ömer Asaf'ın kaldığı Kütahya Kapalı Cezaevi'nde kaloriferlerin yanmadığı belirtildi.





“OĞLUM ŞU ANDA BETONUN ÜZERİNDE EMEKLİYOR!”





“Biz oğlumu parke üzerinde bile emekletmezken şu anda betonun üzerinde emeklemek zorunda. Hepimizin günahı olabilir, fakat 8 aylık bir çocuğun suçu ne! Oğluma adil olsun diye Ömer, iyi bir yönetici olsun diye Asaf adını verdim. Şu an oğlum adaletsizliği iliklerine kadar yaşıyor!” dedi.





Necip Erden'in oğluna ve annesine yazıp postaladığı ilk mektubu da şöyle:





"Ömerime…





Adaletten adı olup adaletsizlikle yargılanan 8 aylık Ömerime… Hiç suçu olmayan, safa, pak, temiz olan Ömerime… Ayrı düşmekte varmış oğlum, o kısacık yaşantıda ayrı kalmak da…





Ben senin adını yaşadığım adaletsizliğe derman ol diye ÖMER, Hz. Süleyman’ın hükmettiği her şeye vezir olan iyi bir yönetici olasın diye ASAF koydum. Ömer Asafım…





Gün gelip baban ve daha nicelerinin yaşadığı bu adaletsizliği giderecek bir yönetici ol diye be oğlum… Ama o büyük isminle şimdi parmaklıklar arkasında küçük yüreğinle adaletsizliği her nefesinden hissediyorsun.





Annenle senin parke üzerinde emeklemene kıyamazken şimdi beton üstünde emeklemek zorundasın be oğlum.





Oğlum kıyamam, bilirim annen senin meleğin, sana halı da olur kilim de. O melek seni yere kondurmaz oğlum.





Yarim razıyım müebbet yatmaya, yeter ki siz çıkın, siz kalmayın yaricim. Koca dünya 8,5 ay yattığım o küçücük koğuştan daha da dar. Nefesim olun, tez vakitte gelmeniz dileğiyle.





Bekliyorum sizi babam…





Bekliyorum."





NECİP ERDEN







