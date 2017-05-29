79 şehir kredi borcuna battı

Son dönemde Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli kredilerin etkisiyle TL cinsinden kredilerde kredi-mevduat makasındaki seyir, bankacılık sektörünün kapasitesini zorlamaya başladı. Kredilerdeki hızlı yükseliş ile yılbaşında yüzde 130'larda olan kredi-mevduat oranı yüzde 150'lere kadar yükseldi. Mevduat artış oranının, kredi artış hızına yetişememesi sektörü yurtdışında borçlanmaya itiyor. Şehirlerin tasarruflarını ve kredi borçlarını incelediğimizde ‘borçsuz şehir' sayısının neredeyse kalmadığı görülüyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, mart ayı itibarıyla kredilerin mevduata oranı yüzde 100'den az olan şehir sayısı 2'ye indi. 6 yıl önce borçsuz şehir sayısı 12'ydi.







TUNCELİ HESAPLI DAVRANDI





Tunceli ve Zonguldak bankalara tasarruflarından daha az borçlanmış durumda. Kalan 79 şehrin ise kredi borçları, mevduatlarını katlıyor. Bu şehirler arasında Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta toplam mevduat birikimlerinin üç katı kadar kredi kullanıldığı dikkat çekiyor. Mart ayı itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre takipteki kredi miktarı en hızlı artan şehirler arasında Hatay, Erzincan, Kırklareli, Kırşehir, Amasya ve Ağrı öne çıkıyor. Mevduatın krediyi fonlayabildiği şehirler arasında ise Tunceli ilk sırada yer alıyor. Toplam borcu tasarruflarından en az olan şehir Tunceli'de nakdi kredilerin mevduata oranı yüzde 77 seviyesinde. Tunceli'de 761 milyon 287 bin TL'lik nakdi kredi toplamına karşın, 987 milyon 690 bin TL'lik toplam mevduat bulunuyor. Yani şehrin her 100 TL'lik mevduata karşın, 77 TL'lik kredi borcu bulunuyor. Bu oran Zonguldak'da yüzde 88'i buluyor.





MARAŞ KREDİYE YÜKLENDİ





Toplam tasarrufuna göre en fazla borçlu ünvanı ise kredilerin mevduata oranı yüzde 317 olan Kahramanmaraş'ta. Kahramanmaraş'ın 4 milyar 717 milyon 364 bin TL'ye ulaşan mevduatına karşın bankalara 14 milyar 968 milyon 314 bin TL'lik kredi borcu bulunuyor. Gaziantep'te ise bu oran yüzde 312. Gaziantep'i yüzde 288 ile Erzurum takip ederken, Şanlıurfa'da bu oran yüzde 276. Türkiye'deki kredilerin yüzde 40'ı (752.7 milyar TL) İstanbul'da kullandırıldı. Toplam mevduatın ise yüzde 43.2'si de (655.9 milyar TL) İstanbul'daki bankalarda yer aldı. Kredilerde İstanbul'u yüzde 13.1 (248.9 milyar TL) pay ile Ankara izliyor. Ankara'nın toplam mevduattan aldığı pay ise yüzde 14.6'yı (221.7 milyar TL) buluyor. Bayburt ise tutar olarak en az mevduatın (387.5 milyar TL) ve en az kredinin (513.9 milyar TL) bulunduğu şehir olarak öne çıkıyor.





TAKİPTEKİ KREDİ KATLANDI





Mart ayı itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 oranında artan takipteki krediler ise 60 milyar 705 milyon TL'ye ulaştı. Takipteki kredilerde tutar olarak İstanbul 19.4 milyar TL ve Ankara 8.2 milyar TL ile ilk sıralarda yer alıyor. Takibe düşme hızında ise Hatay ve Ağrı başı çekti. Hatay'ın 2016 Mart ayında 610 milyon TL olan takipteki kredi tutarı yüzde 77 oranında artarak 1 milyar TL'yi aştı. Ağrı'nın ise geçen yıl mart ayında 43.5 milyon TL'lik kredisi takibe alınmıştı. Bu tutar bir yılda yüzde 71 artarak 74.3 milyon TL'ye çıktı. Amasya'nın takibe düşen kredi tutarındaki hızlı artış da dikkat çekti. Şehrin geçen yıl 109.7 milyon TL olan takipteki kredileri yüzde 69'luk artışla 185.7 milyon TL'ye çıktı. İzmir, Antalya ve Aksaray'ın takipteki kredi oranı ise azaldı.