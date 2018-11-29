78 yaşındaki adamın 90 cinayet işlediği ortaya çıktı

Euronews'te yer alana habere göre hali hazırda Teksas eyalet hapishanesinde yatan 78 yaşındaki Little 90 cinayet işlediği itirafında bulundu. Federal polis şimdi bu itirafın doğru olup olmadığını araştırıyor. Eğer Little'ın itirafı doğruysa ülke tarihindeki en kanlı seri katil ortaya çıkmış olacak.





Genel olarak uyuşturucu bağımlıları ve hayat kadınlarını hedef alan Little tüm ülke genelinde onlarca yıl boyunca cinayetler işlemiş. 1.90 boyundaki eksi boksör olan seri katil gençlik yıllarında Samuel McDowell olarak biliniyormuş. 2012 yılında Kentucky eyaletindeki bir evsiz barınağında bulunup tutuklanan Little uyuşturucu ile ilişkili suçlardan ötürü önce Kaliforniya'ya gönderilerek burada yargılanmış.





DNA'sı onu ele verdi





Kaliforniya'daki yargılama sırasında DNA örneği alınan Little'ın üç adet çözülememiş cinayet dosyasının suçlusu olduğu ortaya çıktı ve 2014 yılında 1987 ila 1989 yılları arasında üç kadını öldürmekten ötürü hapse mahkum oldu. Bu cinayet vakalarındaki tüm kadınlar dövülmüş ve boğularak öldürülmüştü.





Ömür boyu hapse mahkum olan Little başka cinayetlerle ilişkisinin keşfedilmesi üzerine Teksas'a transfer edildi. Little burada da 1994'te işlediği iki cinayeti itiraf etti. Daha sonra güvenini kazanan bir Teksas emniyet görevlisine 1970 ila 2005 arasında işlediği bir düzine cinayeti daha itiraf etti.





Eski dosyalar yeniden açıldı





Son olarak Mayıs 2018'de tüm cinayetlerini itiraf eden Little'ın toplamda 90 kişinin ölümünden sorumlu olduğu anlaşıldı. Şimdiye kadar 34'ünü doğrulayabilen savcılar tüm cinayetlerle ilgili eksik bilgileri tamamlıyor.





Seri katil Little'ın neredeyse tüm kurbanlarını önce sert yumruklarla bayılttığı ardından da boğduğu anlaşıldı. Kurbanların üzerine bıçak veya kurşun yarası olmadığı için birçoğu kaza veya doğal nedenlerle ölüm zannedildi.





Little'ın sabıka tarihçesi 1956'ya kadar geri gidiyor. Hırsızlık, sahtecilik ve uyuşturucu kullanımından hüküm giyen Little'ın ilk cinayet suçlaması 1980'de Mississippi'de öldürdüğü bir kadın nedeniyle olmuş ancak suçlu bulunmamış.





En kanlı seri katil





Little cinayetlerini itiraf etmeden önce ABD'nin en kanlı seri katili 49 cinayetle mahkum olan ve 'Yeşil Nehir Katili' olarak bilinen Gary Ridgway idi.





Diabet ve kalp hastası olan yaşlı Little ömrünün kalan son günlerini de Teksas hapishanesinde geçirecek.