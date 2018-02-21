Samanyolu Haber /Gündem / 78’liler Girişimi Sözcüsü Celalettin Can tutuklandı /21 Şubat 2018 01:23

78’liler Girişimi Sözcüsü Celalettin Can tutuklandı

HDP kongresi öncesi yapılan operasyonla gözaltına alınan 78’liler Girişimi Sözcüsü Celalettin Can dahil 16 kişi tutuklandı.

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İstanbul’da Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Halkların Demokratik Kongresi (HDK) üye ve yöneticilerine dönük 7 Şubat’ta yapılan ev baskınlarında Can ve 29 kişi gözaltına alınmıştı.


İstanbul başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 30 kişi, bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıkça sorgusu yapılan Can’ın da aralarında bulunduğu 19 kişi tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Şüphelilerden ikisi savcılık sorgusundan sonra serbest bırakılırken dokuz kişinin adli kontrol şartı ile serbest bırakılması talep edildi.

Mahkeme, Celalettin Can’la birlikte Mehmet Şamil Altan, Filiz Yılmaz, Gonca Yangöz, Abdulselam Yolcu, Taylan Talaş, Hasan Hüseyin Gencer, Bedia Aydemir, Metin İlan, Suphi Yıldız, Atilla Sayır, Erhan Sarıkaya, Taylan Ürün, Vahit Dalgıç, Can Memiş ve Gülsen Biter’i tutukladı.

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