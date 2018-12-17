75 şubesi olan pideci iflas etti

Sözcü’den Derin Gökçe’nin haberine göre, Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nden çıkarılan 30/11/2018 tarih ve 2018/319 esas sayılı kararı ile iflasına karar verildi. Firmaya daha önce 1 yıl kesin mühlet kararı verilmişti. Ancak konkordato komiserlerin verdiği raporlar neticesinde 2 ay sonra firmaya mahkeme tarafından iflas kararı verildi. Şirketin tasfiye işlemleri başlatıldı. Çıtır Usta markası, yeme içme sektöründe 2003 yılından bu yana faaliyet gösteren, 3 ülke, 25 şehir ve 60´dan fazla noktada pide, kebap konseptli restoranlar ile hizmet veriyor. Sahip olduğu restoranların önemli bir bölümü AVM'lerde bulunuyor.







Çıtır Usta marka kurucusu Atilla Külekçioğlu 1993-2003 yılları arasında Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın değişik şehirlerindeki tecrübeleriyle Türkiye'de ilk şubesini 2003 yılında İstanbul Bakırköy Galleria AVM de açtı. Kısa süre içinde İstanbul´dan başlayarak Türkiye’nin çeşitli bölgelerine yayıldı.





Şirketin daha önce başvurduğu konkordato sürecine ilişkin mahkeme şirketi hacizlere yönelik korumaya almış ve 3 aylık geçici mühlet vermişti.



