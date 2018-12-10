'73 yıl sonra da olsa insanlık suçundan hesap veren Nazi'

Ali Emir Pakkan / samanyoluhaber.com



Soykırım suçu





New York Queens'te onun için sıradan bir gün başlıyordu.



Kapısı çalındı.

Bu saatte kim olabilirdi?

Adımlarını sürükleyerek attı.

Kapıyı açtığında karşısında polis vardı.

95 yaşında büyük kaçış noktalanmıştı.





Jakiw Palij...

Hitlerin SS'lerinden biriydi, Yahudilerin katledildiği Trawniki çalışma kampında görev almıştı. 2. Dünya savaşının sonunda Avrupa'dan ayrılıp Amerika'ya yerleşmişti.





1957'de Nazi geçmişini saklayarak Amerikan vatandaşı oldu.

Ancak gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi bir huyu vardı.

Palij de sırrını daha fazla saklayamadı.

Gerçek kimliği bir gün ortaya çıkarıldı.

Hukuki süreç başladı.





Palij, Ağustos ayında New York'tan Almanya'ya gönderildi.

Alman Savcı, iddianameyi geçtiğimiz günlerde bitirdi. Palij'in toplama kampında görev yaptığı 1944-45 yılları arasında en az 36 bin Yahudinin öldürüldüğünü belirten Savcı, Nazi görevlisinin, soykırım suçundan yargılanmasını istedi.





Türkiye’de hizmet hareketi bir soykırımla karşı karşıya. En son bir aile yok edildi.

Keskin cezaevindeki KHK mağduru Enes Civelek’i ziyaret eden Civelek ailesi dönüş yolunda trafik kazası geçirdi.

İkisi çocuk 4 kişi hayatını kaybetti.

Enes Civelek, boş bir dosya ile yargılanıyor ve 18 aydır hücrede tutuluyordu. Uzak bir cezaevi özellikle seçilmiş,

Ailenin nakil talepleri de red edilmişti.





İnsanlık suçlarında zaman aşımı yok.

Hukuk bir gün Türkiye’ye elbette dönecek.





73 yıl sonra hesap veren Nazi gibi...

Zalimlerin yakasına yapışılacak.



