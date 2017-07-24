Samanyolu Haber /Gündem / 73 yaşındaki annesi bir yıldır tutuklu bulunan Ilıcak Erdoğan'ı ziyaret etti /24 Temmuz 2017 17:52

73 yaşındaki annesi bir yıldır tutuklu bulunan Ilıcak Erdoğan'ı ziyaret etti

Bir senedir hiçbir geçerli kanıt olmaksızın bir yıldır tutuklu yargılanan gazeteci Nazlı Ilıcak'ın oğlu Mehmet Ali Ilıcak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü söyledi. Ilıcak, "Annemin yaptıkları yüzünden beni cezalandırmadı. Her zamanki sıcaklığı ile yaklaştı" dedi.

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Bir senedir tamamen kurgusal iddialarla tutuklu bulunan gazeteci Nazlı Ilıcak'ın oğlu Mehmet Ali Ilıcak, sosyal medya hesabı Twitter'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü duyurdu.

'SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN DÜŞMANLARI ÇATLASIN'

Ilıcak, şu mesajları paylaştı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız ile Cuma günü görüşme fırsatım oldu. Öncelikle şunu belirteyim; sağlığı, formu, keyfi yerindeydi. Düşmanları çatlasın. Hayatımda temposu bu kadar yüksek birini tanımadım. Yorulmadan, dinlenmeden hem memleketi hem uluslararası hadiseleri yönetiyor. Bu arada benim gibi yüzlerce insanın kişisel meseleleri de cabası. Yine de herşeye, herkese yetişiyor maaşallah.

'ANNEMİN YAPTIKLARI YÜZÜNDEN BENİ CEZALANDIRMADI'

Allah nazardan saklasın. Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kere daha hayran kaldım. Niye mi? Annemin hapiste olmasına rağmen beni kabul etti, derdimi dinledi, vakit ayırdı. Annemin yaptıkları yüzünden beni cezalandırmadı. Ona olan öfkesini benden çıkarmadı. Aksine bana her zamanki sıcaklığı ile yaklaştı. Kendisine de arz ettiğim üzere bu dönemde en yakınlarım bile benden vebalıymışım gibi kaçarken, Sayın Cumhurbaşkanım adaletini gösterdi. Hiçbir menfaatim olmadan kendisini hep sevdim, daima sevmeye devam edeceğim. O liderimiz olmadan önce de, bugün de, yarın da hep gönlümde olacak. Görüşmeye vesile olan Sevgili Mustafa Kamacı, Sayın Hasan Doğan ve Mustafa Varank'a teşekkür ediyorum. Allah Reisimizi başımızdan eksik etmesin."
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