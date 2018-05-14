Samanyolu Haber
72 albay hakkında gözaltı kararı
ARA
SON DAKİKA
GÜNDEM
SPOR
EKONOMİ
TEKNOLOJİ
WEB TV
FOTO GALERİ
YAZARLAR
NEVBAHAR
DÜNYA
CANLI MAÇ ANLATIMI
EĞİTİM
HAVA DURUMU
EMLAK
NAMAZ VAKİTLERİ
MEDYA
RÜYA TABİRLERİ
POLİTİKA
SEÇİM SONUÇLARI
OYUN
YEREL HABERLER
BİLGİ
KÜLTÜR - SANAT
TEKNOLOJİ
CANLI YAYIN
Samanyolu Haber
/
Gündem
/
72 albay hakkında gözaltı kararı
/
14 Mayıs 2018 09:18
72 albay hakkında gözaltı kararı
Ankara dahil 14 ilde başlatılan operasyonda 25'i muvazzaf 72 albay hakkında gözaltı kararı verildi
SHABER3.COM
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki soruşturma kapsamında 25' i muvazzaf 72 albay hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı işlemlerinin 14 ilde sürdüğü bildirildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber
72 albay hakkında gözaltı kararı
Sonraki Haber >>
Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi
Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi bu sene de Mc Tv'de canlı yayınlanmaya devam ediyor. İlki...
Demittaş'ı tutuklayan irade AKP
Eski Diyarbakır Hakimi Ramazan Faruk Güzel’ AKP yargısınca Selahattin Demirtaş'ın nasıl tutuklandığını...
Zalimin işini kolaylaştırmayın!
MC TV'de yayınlanan Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi sırasında Hocaefendi zaman...
Ferit Şahenk lüks yatları da satışa çıkardı
Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, sahip olduğu lüks yatları...
Alkol ve işlem görmüş etten uzak durun yeter
Dünya Kanser Araştırmaları Fonu (WCRF), kanserden kaçınmak için alkol ve işlem görmüş et tüketiminin...
Bahçeli hakkında suç duyurusu
Halkevleri Eş Genel Başkanı Nuri Günay, organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı ve Kürşat...
Küskün Demokrat.... Prof. Dr. Mümtaz’er Türköne
Prof. Dr. Mümtaz’er Türköne bir siyaset bilimci, köşe yazarı ve siyasi aktivist.
Hırsızlar hep evde saklıyor: Evinden tam 28.6 milyon dolar çıktı
Malezya’nın yolsuzlukla suçlanan eski başbakanı Necip Rezak’a ait konutlarda yapılan aramalarda,...
Döviz arttı, açlık ve yoksulluk sınırları da tavanda
Türkiye’de son 5 yılda yaşanan ekonomideki kötü gidişatın faturası dar gelirliye ve fakire...
'Türkiye'de yaşananlar tam bir felaket, AB'nin tavrı utanç verici'
Brüksel’de bulunan düşünce kuruluşu CEPS (Avrupa Siyaset Çalışmaları Merkezi) kıdemli uzmanı...
Yemen açıklarında Türk gemisine füze saldırısı
Buğday taşıyan Türk gemisine Yemen'de füzeli saldırı düzenlendi...
Halkbank'la ilgili tweet atana savcılık soruşturması
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, ABD'de karara bağlanan davada ceza almadığı halde...
Tweet
Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti
Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi
Zalimin işini kolaylaştırmayın!
AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?
Demittaş'ı tutuklayan irade AKP
Hakim, duruşma salonunda koşarak Baro Başkanı'na saldırdı
TRT İnce'nin mitingini canlı verdiğine ikinci kez pişman oldu
Yunanistan'da vefat eden Esma Uludağ'ın çocuklarından duygusal görüntü...
Malezya'da kaçırılanları aileleri yaşadıklarını anlattı...
Akit yazarından 24 Haziran öncesi kan donduran sözler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Yandaş Yazardan Maranki'ye ilginç tepki... Böyle bir şeyi nasıl yedik
Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti
Halkbank'la ilgili tweet atana savcılık soruşturması
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil
Sitene Ekle
RSS Sayfaları
Bize Ulaşın
15:44:08