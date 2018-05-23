72.000 Suriyeli, Ramazan Bayramı için ülkesine gidiyor

Ramazan Bayramı nedeniyle ülkelerine gitmek isteyen Suriyelilerin, oluşturduğu izdihamın önlenmesi amacıyla bu yıl ilk kez online randevu sistemi uygulamaya kondu.

Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan ülkesine geçmek isteyen 72.000 Suriyeli, online başvuru yapıp ülkelerine geçecekleri tarihi sistem üzerinden belirledi.





Ülkelerine geçmek için randevu alan Suriyeliler, gece saatlerinden itibaren Öncüpınar Sınır Kapısı arkasında oluşturulan gönderme merkezinde sıraya girmeye başladı.





Sabah saatlerinden itibaren Kilis Göç İdaresi Müdürlüğü görevlilerince işlemleri yapılan Suriyelilerin geçişlerine izin veriliyor. Suriyelilerin bayram bitimi geçmiş senelerde olduğu gibi Türkiye'ye geri dönmesi bekleniyor