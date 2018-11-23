70 bayisi olan Çekoil de Konkordato istedi

Sözcü'den Uğur Enç'in haberine göre, yerli akaryakıt firmalarının öncülerinden olan Çekoil konkordato istedi. Gebze Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvuran firmaya 3 ay mühlet verildi.







1992 yılından bu yana akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren Doğal Kaynaklar Akaryakıt A.Ş. konkordato talebi ile Gebze Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurdu. Şirketin en bilinen markası, Türkiye'de 70 bayisi bulunan Çekoil'di.





Şirketin konkordato başvurusunu 14 Kasım'da ara karara bağlayan mahkeme heyeti 3 ay mühlet kararı verdi.





MEKTEBİM OKULLARI DA BORÇLARINI ÖDEYEMEDİ





Yine Türkiye genelinde 59 kampüs işleten Mektebim okulları da borçlarını çeviremediği için konkordato istedi. Mektebim Okulları'na da komiser heyeti atandı